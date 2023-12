Guiño de Milei a JxC: el radical Luis Petri será ministro de Defensa

El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente a través de las redes sociales. En el comunicado se destacó que con esta designación, «la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza». Como se sabe, Patricia Bullrich será ministra de Seguridad.

El dirigente radical Luis Petri, quien acompañó en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich, será ministro de Defensa a partir de este domingo, cuando asuma el mandatario electo Javier Milei, se informó oficialmente.

«Petri será el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre», consignó un comunicado de prensa del Gobierno entrante.

El texto oficial destacó que con la designación del futuro ministro de Defensa «la fórmula completa de Juntos por el Cambio (JxC) ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza», tras la designación de Bullrich como ministra de Seguridad.

Petri, exdiputado por el radicalismo de Mendoza, integró junto a Patricia Bullrich la fórmula presidencial de JxC en las últimas elecciones nacionales del 22 de octubre.

La dupla de JxC quedó en tercer lugar, detrás de Milei-Victoria Villaruel (LLA) y Sergio Massa-Agustín Rossi (Unión por la Patria).

Tres días después de los comicios nacionales, Bullrich y Petri anunciaron su apoyo político a Milei para afrontar el balotaje del 19 de noviembre, en el que fue consagrado presidente al obtener el 55% de los votos.

Milei había anunciado días atrás que Bullrich se desempeñará como ministra de Seguridad en el Gobierno que asumirá el próximo domingo.

El electo presidente se reunió esta mañana con Bullrich y Petri en un encuentro en el que también estuvieron el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el futuro ministro de Economía, Luis Caputo; la designada canciller, Diana Mondino; Guillermo Ferraro, quien estará al frente de la cartera de Infraestructura; y su hermana, Karina.

Allí «se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión», se indicó oficialmente.

El dirigente radical mendocino Luis Petri, designado por el electo mandatario Javier Milei como el próximo ministro de Defensa, tiene 46 años, fue diputado nacional durante ocho años y en las últimas elecciones nacionales integró la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) como candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, junto a quien formaba parte de los «halcones» de esa alianza.

Petri también había competido este año como precandidato a gobernador en los comicios internos del frente Cambia Mendoza, una coalición que representa a JxC en el distrito cuyano, pero apenas sumó el 17,4% de los votos y resultó derrotado ante Alfredo Cornejo, que estará al frente del Poder Ejecutivo provincial por segunda vez en su trayectoria.

Como diputado nacional, Petri presidió la Comisión de Seguridad Interior, desde donde impulsó distintos proyectos. Uno de ellos, que no prosperó, fue la llamada «Ley Chocobar» con la que procuró modificar el artículo 34 del Código Penal para establecer una «presunción legal» que otorgue «seguridad jurídica» a los integrantes de las fuerzas de seguridad cuando se encuentren ante un ilícito fuera de su hora de servicio.

Además, planteó una iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, otra con el objetivo de validar el uso de las armas no letales por efectivos de las fuerzas de seguridad, además de otra en favor de prohibir que las personas detenidas en prisiones puedan acceder a teléfonos celulares.

En 2020, Petri votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y centró su exposición en el debate en que la normativa era «una decisión arbitraria e inconstitucional».

Tras finalizar en tercer lugar en los comicios nacionales del 22 de octubre último, Petri acompañó a Patricia Bullrich en una conferencia de prensa en la que anunciaron su respaldo político a Milei para enfrentar en el balotaje a la fórmula de Unión por la Patria (UxP) compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi.

«Hoy creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. Como dijo San Martín, ‘cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla'», expresaron Bullrich y Petri al confirmar su aval a la postulación de Milei.

Durante la campaña electoral, sin embargo, Petri había cuestionado algunas propuestas del electo presidente, entre ellas «la venta libre de órganos, la desregulación del mercado de armas, la posibilidad gratuita de contaminar los ríos o militarizar el servicio penitenciario».

«Cuestiono sus posiciones. Muchas de ellas son peligrosas por las consecuencias que pueden tener para la Argentina», agregó en su momento el exlegislador mendocino en declaraciones a CNN Radio.

Por el respaldo expresado a Milei en los días previos al balotaje, dirigentes del radicalismo pidieron su expulsión «inmediata» del partido.

Antes de eso, durante el debate televisivo que protagonizó con los restantes candidatos a vicepresidente que superaron la instancia de las PASO, Petri había opinado que «no hay nada más revolucionario y efectivo que el orden para este momento que afronta el país».