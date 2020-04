«Guiso radical»: militantes realizan ollas populares en barrios donde viven familias de escasos recursos

Compartir

Debido al aislamiento social obligatoria para evitar la propagación del COVID-19, muchas familias que vivían de las changas que realizaban diariamente y que ahora ya no lo pueden hacer empezaron a tener inconvenientes a la hora de llevar el sustento a la casa; al advertir esta situación desde el Comité Capital del radicalismo se comenzaron a llevar adelante «ollas populares» en diversos barrios donde viven familias de bajos recursos. «Tenemos una intensa agenda armada para contribuir con vecinos de la ciudad que atraviesan serias dificultades económicas por los efectos del protocolo impuesto en el país para enfrentar al coronavirus», se aclaró desde el espacio.

Según se supo, la actividad se lleva adelante en casas de vecinos que se ponen a disposición, además ayudan para cocinar y poder brindar un plato de comida a quienes no la están pasando nada bien.

En este sentido, por ejemplo, el jueves se realizó una «olla popular» en el barrio El Quebrachito, donde según comentó un militante radical «cerca de 100 personas llevaron su olla con el almuerzo. Ni la lluvia evitó que podamos concretar la actividad». De la misma manera, ayer en un barrio de la zona norte se cocinó para 40 familias.

Vale resaltar que referentes del espacio que conduce el concejal Fabián Olivera transportaron las mercaderías y los utensilios necesarios para elaborar el plato, armado a base de verduras, fideos y carne o pollo.

Por último, se dejó en claro que si bien no están ajenos a que existe una cuarentena que los «obliga» a quedarse en sus casas «no se puede hacer oídos sordos cuando una mamá dice que no tiene para darle de comer a sus niños; ahí es donde estamos y por eso trabajamos».