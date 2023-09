Gustavo Alfaro, a fondo: «Voy a ir al TAS porque en Ecuador me deben mucho dinero»

El DT argentino, que estuvo a cargo de la «Tri», denunció públicamente hoy que recurrirá al TAS porque le quedaron debiendo cuatro meses de sueldos, al tiempo que reveló haber estado «muy cerca de dirigir al seleccionado de Arabia Saudita» y que rechazó «una oferta de Independiente».

Gustavo Alfaro tuvo un buen paso como entrenador de Ecuador, con el que disputó el Mundial de Qatar, pero denunció públicamente hoy que recurrirá al TAS porque le quedaron debiendo cuatro meses de sueldos, al tiempo que reveló haber estado «muy cerca de dirigir al seleccionado de Arabia Saudita» y que rechazó «una oferta de Independiente».

«Lo de la deuda con Ecuador data de antes del Mundial, cuando me empecé a dar cuenta que los dirigentes de la Federación querían que me fuera, porque ni mi cuerpo técnico ni yo cobramos los sueldos de los cuatro meses anteriores al Mundial de Qatar», confió a TyC Sports Alfaro, que el lunes 14 de este mes cumplió 61 años.

«Se veía venir que no nos iban a renovar nos fuera como nos fuera en Qatar, porque también se les pagó un bono a los jugadores que a nosotros nos correspondía por igual, y nunca nos dieron nada. Por eso vamos a recurrir al TAS para hacer el reclamo correspondiente, y lo haremos más por una cuestión de respeto que de plata», definió.

Posteriormente el rafaelino reveló que estuvo «muy cerca de dirigir a Arabia Saudita. Integré una cuaterna con el italiano Roberto Mancini (finalmente fue el elegido tras renunciar intempestivamente a la selección de su país), un técnico español y otro alemán, y me quedé afuera por muy poco. La verdad que tenía ganas de tomar ese trabajo para intentar volver a un Mundial».

«Es que el escenario de la Copa del Mundo es inigualable. Fue el único torneo de mi vida que disfruté de principio a fin. Estar en un Mundial es un máster para cualquier entrenador», aseguró.

«Y el domingo anterior a que eligieran a Carlos Tevez para dirigir Independiente su presidente, Néstor Grindetti, me llamó para que me hiciera cargo del equipo, pero estaba todavía con eso de Arabia y los tiempos de unos y otros eran distintos. Pero le agradecí, porque es un orgullo que un club tan grande se fije en uno», apuntó. Su relación con el «Apache» en Boca nunca encontró la mejor sintonía entre ambos.

En cambio en el club de la Ribera sí mantuvo una buena relación con Alexis Mac Allister, de quien dijo que es «un jugador distinto desde lo intelectual».

«Hace un tiempo estuve en Brighton, cuando él todavía jugaba allí (ahora está en Liverpool), y noté las diferencias respecto de la infraestructura de entrenamientos respecto de la Argentina», comentó.

«Por ejemplo utilizan un ejercicio de golf, el trap swing, para mejorar la precisión en la pegada, marcando la altura a la que debe ir un balón en un córner, o en un tiro libre, para lo cual hay que pegarle a la pelota de determinada manera. Y después de las prácticas verifican el nivel de eficacia de cada jugador. También les gritan o hacen ruido al momento de realizar una ejecución, para aumentar el nivel de concentración», contó Alfaro.

Finalmente «Lechuga» contó que quiere «volver a dirigir, porque hay un equipo de trabajo detrás que necesita hacerlo», y él es responsable por todos ellos. Aunque por lo que parece, el lugar en el que lo hará no será precisamente en el fútbol argentino.

