Gustavo Cerati y la historia de «Lago en el cielo», la última canción que cantó en su vida

“Bueno, ahí va un regalo… No mío, de la naturaleza o de lo que sea, para todos. Un ‘lago en el cielo’, acá, que estamos bien alto. ¡Gracias, Caracas!”. Después de presentar uno por uno a los integrantes de su banda -Richard Coleman, Anita Álvarez de Toledo, Leandro Fresco, Fernando Samalea, Fernando Nalé y Gonzalo Córdoba-, Gustavo Cerati encaró el cierre de su último show y avisó cuál iba a ser la última canción. Fue el 15 de mayo de 2010 sobre el escenario del estadio Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Era el cierre de la gira de presentación de Fuerza Natural, el álbum con el que había retomado su recorrido solista en septiembre de 2009 después de la exitosa vuelta con Soda Stereo.

“Lago en el cielo” es el track número 7 de Ahí vamos, su cuarto álbum, lanzado en abril de 2006. El compositor, cantante y guitarrista venía de una tortuosa separación de Deborah de Corral y al poco tiempo volvió a apostar por el amor con Sofía Medrano, una vestuarista que lo había flechado en una producción fotográfica para la Fundación Huésped. A la vez, ya estaban en marcha las negociaciones para la vuelta del trío que completaban Zeta Bosio y Charly Alberti. De todos estos sentimientos revueltos está hecho el disco en cuestión, en el que Cerati tuvo ganas de la tracción a sangre con la guitarra al frente y escribir canciones sencillas pero sentidas, en oposición de la aventura heterogénea, híbrida y sampleadélica que había sido Siempre es Hoy (2002).

El single adelanto había sido la balada “Crimen”, que llevaba el tag “Robbie Williams” como título tentativo en la cocina del álbum, por su motivo de piano similar al de “Angels”, hit del cantante británico-. Y rápidamente tocó los corazones del gran público más allá del ghetto rockero convirtiéndose en el primer gran clásico de Cerati: al día de hoy es su canción más escuchada en Spotify. Luego, los sucesivos cortes de alta rotación que fueron “La excepción” y “Adiós” engrosaron la racha positiva del trabajo.

En junio de 2007 se oficializó la gira Me verás volver con la que Soda Stereo volvería al ruedo en veintidós shows pautados entre octubre y diciembre de ese año. Un mes más tarde, con la Sodamanía copando de nuevo todo el continente, “Lago en el cielo” llegaría a las radios como el cuarto single de Ahí vamos pero no con la misma intensidad que los temas del histórico grupo.

Pese a que su pasta de hit se vio disminuida por la coyuntura y que en los shows de presentación del álbum -una serie de 76 fechas entre América y Europa a lo largo de doce meses- no ocupaba un lugar de importancia en las listas de temas, era la canción favorita de Cerati.

“Para mí es la perla del disco. Lamentablemente tomo partido por ese tema, que es una canción que salió de una. Es la canción de amor del disco aunque tiene algo muy potente sonoramente. Y es esa cosa que a veces uno siente que ante una relación uno le pone mucho gas, la empuja mucho, quiere que sea determinada la manera. Y la canción me sirvió para reforzar algunas ideas de decir: ‘Bueno, vamos despacio. Yo sé que todo esto está bien increíble, que vamos para el mismo imaginario, que vamos para el mismo lugar. Pero vamos despacio’. O sea: ‘Ahí vamos’ en este caso, pero despacio, sin apresurarnos, sin crearnos falsas expectativas”, explicó el propio Cerati acerca de cómo el tema espejaba parte de su estado amoroso en el momento en el que la escribió.

Mientras Gustavo se encargó de la letra y de la música, en los créditos de la grabación de “Lago en el cielo” figuran Fernando Nalé en bajo, Pedro Moscuzza en batería, Leandro Fresco en sintetizadores y percusión, Tweety González en órgano y Fernando Samalea en percusión.