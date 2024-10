Gustavo Costas elogió a todo el plantel de Racing y sintió que pudieron ganarlo

Logró un empate muy importante. Racing Club jugó un gran partido e igualó 2-2 en la visita a Corinthians, en San Pablo, en la ida de las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana. Así, la serie está abierta y se definirá la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda. Y Gustavo Costas, el DT de la Academia, dejó sus impresiones tras un duro encuentro, en el que sufrió, gozó y se mojó muchísimo por la constante lluvia.

Racing disputa su primera semifinal internacional luego de 27 años y lo hace por primera vez desde que se juega la CONMEBOL Sudamericana. La última vez que había estado entre los cuatro mejores de un torneo continental fue en la Libertadores de 1997, cuando cayó derrotado ante Sporting Cristal, de Perú. Y en este caso fue el mejor de la fase de grupos del segundo certamen de la región.

La Academia se ilusiona, ya que nunca perdió un partido ante Corinthians. Dejó una gran imagen en la ida en Brasil y apunta a meterse el próximo jueves en la gran final. De eso y de las sensaciones que dejó este cruce habló Costas con los medios.

«Ante todo, estoy muy contento y orgulloso de cómo jugó este plantel. En una cancha difícil y contra un gran rival se hizo un partido bárbaro. Desde el primer día dije que daríamos todo en todos lados. Me gustó cómo salió a jugar, siempre fuimos a buscar el resultado», aseguró el DT, exjugador y fanático de Racing, que vive los partidos como un hincha más.

«Lo salimos a ganar y los goles que recibimos fueron por fallas propias, pero esto es así, por el estado de la cancha, por pases mal dados. A veces me volvía loco, porque salíamos jugando de abajo como si nada, con el agua que había. Después, en el segundo tiempo, se notó que el campo estaba mejor que en el primero, pese al clima», agregó.

«Vi muy bien al equipo; no nos volvimos locos después de quedar 1-2. La cancha estaba muy mala por la lluvia y seguimos buscando jugar la pelota por abajo. Si hoy había un ganador, teníamos que ser nosotros», expresó Costas.

«Creo que éramos superiores, más allá de los cambios o no. Corinthians tiene un plantel numeroso, con dos o tres por puesto, casi que no sabés quién es el titular, y dimos pelea, jugamos un gran partido en Brasil. Ellos tienen un poderío económico mucho mayor que el nuestro. Más que sacar un buen resultado, hicimos un gran partido. Fue como contra Paranaense y hoy inclusive estuvimos mejor», comentó.

«Esto nos hace sentir mejor todavía. Nadie piensa que estamos en la final, para nada. Sí ayuda ver lo que vimos», contó. Y Costas, consultado por el técnico rival, no dudó: «Ramón Díaz es un fenómeno, no se guardó nada. Puso todo lo que tenía y fue un gran duelo de Copa».

Luego, la prensa brasileña lo consultó por el clima que se vivirá en el desquite en Avellaneda. «En Argentina no se vive tanta inseguridad como la que viven los hinchas argentinos cuando vienen acá. Les pasó a los uruguayos, a muchos equipos argentinos en Brasil… Quedense tranquilos que no pasarán estas cosas en la revancha», argumentó.

A su lado, Agustín García Basso expresó: «Siento orgullo de haber vuelto a un partido internacional con Racing. Nos plantamos ante un rival de mucha jerarquía. Con mis compañeros dimos todos e hicimos un gran papel. Fue duro, áspero, queríamos ganar, pero el empate acá fue bueno. Sabemos que debemos hacerlo de la misma manera, con el objetivo de pasar a la gran final de la Copa».