Gustavo Costas: «Jugamos mal, merecimos perder»

Su equipo sufrió otro impacto fuerte, un batacazo histórico. Racing Club, que perdió 2-1 con Talleres de Remedios de Escalada en los 16avos de final de la Copa Argentina, en Quilmes, se despidió silbado por sus hinchas. Y el técnico de la Academia, Gustavo Costas, habló con la prensa.

Racing sumaba siete triunfos seguidos, entre la Copa de la Liga, pese a despedirse antes de cuartos de final, y la CONMEBOL Sudamericana, donde lidera su grupo con autoridad. Pero la pasó mal en la noche de Quilmes y padeció así otro golpe duro en la Copa Argentina, torneo que jamás pudo conquistar en su historia.

Talleres, que participa en la Primera Nacional, categoría a la que llegó este año, figura en los últimos puestos de la Zona A, donde sólo ganó tres partidos en 14 fechas. Pero el Albirrojo, verdugo de Instituto de Córdoba en la Copa Argentina, jugó un partido muy especial y lo terminó ganando sobre el final, cuando había quedado con un jugador menos.

«Jugamos mal, pudimos haber empatado pero merecimos perder. Esta derrota nos duele a todos porque veníamos bien. Ahora tenemos que levantarnos de nuevo, no queda otra, ahora se viene el Torneo de la Liga», dijo Costas, triste, con gesto adusto.

«Se jugó mal y parece todo negativo. Empezamos bien, nos hicieron rápido el gol y se perdió la confianza, que sí tuvimos en otros partidos. Eso los agrandó a ellos. No hay excusas, es un golpe duro y debemos recuperarnos», agregó el DT de Racing.

«¿Un mensaje para la gente? Nada, que voy a decir, si no rendimos bien y quedamos afuera. Está claro que los hinchas se fueron enojados», remarcó Costas ante los medios.

Una dura caída

Para Racing, no se trató de una caída más, ni mucho menos. Porque perdió con un rival de la zona Sur, cercano, al que no se enfrentaba tras algunas décadas, y significó su cuarta eliminación de la Copa Argentina a manos de un rival del ascenso.

La Academia de Avellaneda jamás pudo conquistar la Copa Argentina, certamen ganado por siete equipos en estos 11 años. Boca Juniors y River Plate la obtuvieron tres veces, siendo los máximos campeones, mientras que Racing llegó una sola vez a la final, en 2011/2012, cuando perdió 2-1 ante el Xeneize.

En 2013, Racing cayó ante Tristán Suárez, en 2017 a manos de Olimpo de Bahía Blanca, en 2018 ante Sarmiento de Resistencia, en 2019 contra Boca Unidos, en 2022 con Agropecuario y ahora frente a Talleres de Remedios de Escalada, en distintas rondas del torneo federal.