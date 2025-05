Gustavo Costas: «La idea es traer tres o cuatro jugadores para pelear todo»

En casa, Racing arrasó: le ganó 4-0 a Colo Colo en el Cilindro de Avellaneda, por la quinta fecha de la CONMEBOL Libertadores 2025, recuperó la cima del Grupo E y ya logró el pasaje a octavos de final. Gustavo Costas, el entrenador de la Academia, habló en conferencia de prensa, se mostró conforme y dejó un mensaje claro.

Racing recuperó la cima al pasar a Fortaleza. Y se ilusiona en la Copa, su nueva meta, tras ganar la Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Por su parte, Colo Colo, último, quedó eliminado en Avellaneda, volvió a padecer una goleada y no tiene chances cuando le resta disputar un encuentro.

Racing venía de quedar eliminado sorpresivamente en octavos de final del Apertura, tras caer con Platense en casa. En cambio, en la Copa llega tras tomarse revancha de Bucaramanga, ya que lo goleó en la visita a Colombia, y ahora logró otra amplia victoria. En la última fecha, el jueves 29 de este mes, definirá al primero del Grupo E contra Fortaleza, al que le lleva dos puntos, por lo que le alcanzará con un empate en casa.

«Todos los partidos son diferentes. Esta era otra final para nosotros, para asegurar la clasificación. Estoy orgulloso de estos chicos, otra vez respondieron muy bien», dijo Costas.

«Fue muy bueno lo que se hizo, porque el calendario es complicado. El otro día contra Platense nos quedamos sin piernas y quedamos afuera en el torneo local. Siempre tenemos la cabeza de llevar a Racing arriba, de ganar todo, y ahora sí pudimos avanzar en la Copa», destacó.

«Estos jugadores tienen hambre y lo dije mil veces: no tenemos un plantel numeroso. Un papelón no es no clasificar en el torneo, sino que Racing esté 36 años sin salir campeón», subrayó ante los medios.

«Los chicos lo hicieron fácil esta noche, pero era duro, contra un rival fuerte. ¿Cuál fue la diferencia? Hoy pisamos más el área, como Solari y los volantes. Hubo una gran jugada de Rojas, otra habilitación de Nardoni, estuvieron muy bien y así pudimos imponernos en un primer tiempo parejo», agregó el DT.

«Degregorio fue titular por lo que vemos en la semana. A veces decimos que son partidos de Libertadores, pero bueno, se ganó esta oportunidad y respondió bien», comentó.

“Necesitamos tener tres o cuatro jugadores más para pelear bien la Copa Libertadores y todos los campeonatos que faltan. Por más que no traigamos a nadie, tenemos la esperanza. Pero para pelear hasta el final, necesitamos más refuerzos», dijo Costas.