Gustavo Fernández jugará la final de Roland Garros y buscará el 6° título de Grand Slam

El tenista argentino, tercer preclasificado en el torneo masculino en silla de ruedas, venció al británico Alfie Hewett por 7-5, 6-7 y 6-2.Una buena noticia para el tenis argentino llegó desde París. Gustavo Fernández le ganó al número 1 del mundo y jugará la final de Roland Garros en el torneo en silla de ruedas. El oriundo de Río Tercero superó al británico Alfie Hewett por 7-5, 6-7 y 6-2 para clasificarse a la definición del segundo Grand Slam de la temporada.

En un partido que duró más de dos horas y media, Gusti mostró todo su potencial y dejó en el camino al máximo favorito en el polvo de ladrillo de París y que se consagró 23 veces en los torneos más grandes del circuito. Fernández llegó a la definición tras vencer en cuartos de final al estadounidense Casey Ratzlaff (6-0 y 7-5). En la ronda inicial, dejó en el camino al japonés Takashi Sanada (10°) por 6-1 y 6-3.

A la espera de conocer a su rival de la final, que saldrá de la otra semifinal que disputarán los japoneses Takuya Miki y Tokito Oda -número 2 del mundo-, es importante destacar que el mejor tenista en silla de ruedas de la historia en el deporte argentino jugará el duelo N° 13 por un título de Grand Slam. Hasta el momento, el cordobés ganó cinco trofeos: en Roland Garros (2016 y 2019), Australian Open (2017 y 2019) y el restante en Wimbledon (2019).

A principios de este año en una entrevista con Infobae, la raqueta argentina recordó lo difícil que fue el 2023 en su carrera deportiva por una complicación después de una cirugía. “En abril, dicho mal y pronto, casi me muero por una hemorragia que tuve postquirúrgica después de una operación de amígdalas. De hecho estuve un mes y medio fuera de las canchas por eso. Volví muy a los sopetones para no perderme Roland Garros”, aclaró Fernández.

“Fui con tres semanas de tenis. Tenía que recuperar entre 2 y 3 litros de sangre que había perdido en la hemorragia y 10 kilos. Venía hace un mes y medio sin jugar. Eran un montón de cosas. Lo que me pasó con eso es que teniendo 29 años, comiendo bien, me cuido y de repente de un día para el otro me di cuenta de la fragilidad de la vida. De una cuestión como una operación de amígdalas, que no es una operación jodida, casi no la cuento. Entonces me quedó esa sensación de fragilidad y me desarrolló un trastorno que fue creciendo a lo largo del año, sumado a los dolores que yo sentía siempre, llegué al colapso a fin de año con la pubalgia”, agregó el reciente clasificado a la final de Roland Garros.

El ex número del mundo, que acumula 17 títulos en singles en su trayectoria, próximamente afrontará un nuevo desafío. El atleta que supo ser abanderado de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, buscará una medalla en los Juegos de París 2024. El cuatro veces campeón de los Juegos Parapanamericanos (Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019 y Santiago 2023), tendrá el objetivo de subirse a lo más alto del podio en el evento multidisciplinario más relevante para el mundo del deporte adaptado.