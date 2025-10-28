Gustavo Sáenz culpó a Cristina Kirchner por la derrota: «Es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva»

Tras la contundente derrota del peronismo ante La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner y la responsabilizó por la derrota en Salta, Jujuy y Misiones.

«Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar«, lanzó el gobernador salteño a través de su cuenta oficial de X.

«Por una vez en la vida, hágase cargo de algo», expresó Sáenz, culpando a CFKpor la derrota de Fuerza Patria, y agregó: «Lo que pasó el domingo en el país es su responsabilidad y el terror de muchos argentinos de que vuelva».

El gobernador de la provincia de Salta le recordó a la ex vicepresidenta que «ya tuvo su oportunidad» y aseveró: «Deje que la historia la juzgue. Siga bailando tranquila en su balcón y devuélvales los PJ intervenidos a sus legítimas autoridades«.

«Sus candidatos hicieron la peor elección de la historia en estas tres provincias», concluyó Sáenz, en referencia a Salta, Jujuy y Misiones, donde el kirchnerismo perdió por 30,4% de LLA contra 12,2% de Fuerza Patria, 37,2% contra 15,5% y 37,1% contra 9,4%, respectivamente.

El mensaje fue acompañado por un video donde el gobernador remarca su postura y exclama: «Por un lado vino la señora e intervino el partido justicialista, así le fue en las provinciales. Ahora se quedó sin nada en las nacionales. Tenía diputados nacionales y ahora no los tiene, tenía dos senadores nacionales y ya no los tiene. No nos van a decir qué hacer».

El intendente de Ensenada también responsabilizó a Cristina Kirchner

Mario Secco, intendente de la localidad bonaerense de Ensenada, también apuntó contra la exmandataria por la derrota electoral del peronismo y, entre otras cosas, reprochó que los intendentes de la provincia de Buenos Aires son usados según la conveniencia de cada instancia política.

«Cuando les conviene, nos usan. Cuando no les conviene y necesitan un chivo expiatorio, agarran a los intendentes«, lanzó durante una entrevista en el programa De Acá en Más por Urbana Play. «Es una barbaridad que quieran decir que nosotros nos borramos. Que alguien venga y me diga qué es lo que no hice en la campaña», añadió.

En su caso particular, el jefe municipal sostuvo que «el esfuerzo que se ha hecho ha sido extraordinario» y resaltó: «Fui el intendente más votado como testimonial en Ensenada. Cuando yo voy en la lista, es una cosa, cuando no voy, es otra«.

Secco argumentó que parte de la derrota se debió al uso de la Boleta Única de Papel (BUP) y lanzó: «Lo de ayer fue una porquería. La gente se confundía, la gente no entendía bien esta manera nueva de votar. Nosotros hubiésemos tenido algunos puntos más si hubiésemos ido con la manera de votar en la que cada uno vota la lista que quiere. Perdimos unos puntitos por esta manera de votar«.

De todas formas, el intendente de Ensenada reconoció que «la voluntad popular de haber votado a los violetas es una realidad» y agregó: «¿Cómo no vamos a interpretar que podemos volver a perder? Perdimos porque la lista nuestra no llenó el vaso y volvemos a empezar».

«El desdoblamiento de las elecciones fue algo extraordinario», resaltó luego en referencia a la postura que sostuvo en su momento el gobernador Axel Kicillof, y añadió: «La elección adelantada fue un acierto tremendo del gobernador, en poner en valor a los intendentes y a la gobernación».

«Nosotros fuimos las mulas durante mucho tiempo. Siempre a los intendentes nos utilizan de mula y después nos quieren gastar«, reprochó y, celebrando la decisión del mandatario provincial, amplió: «El que puso en valor nuevamente a los intendentes en la provincia de Buenos Aires es el gobernador Axel Kicillof».

Según Secco, «hay que reconocer ciertas cosas» y sostuvo que «no hay una persona, desde que retornó la democracia, que haya puesto tanto en valor a los intendentes como los puso el gobernador».

«No hay que hacer tanta melancolía de esto. Perdimos. Perdimos por casi un punto, hemos perdido por mucho más», señaló y concluyó: «A los que hablan de que nos borramos, hay que preguntarles qué hicieron ellos. Yo laburé todo en la campaña, hice todo lo que tenía que hacer. Es muy feo que se quieran limpiar el traste con nosotros«.