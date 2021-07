Gustavo Sofovich desmintió tener un romance con su “amiga” Samanta Farjat

Compartir

Linkedin Print

El rumor lo había echado a correr este viernes Andrea Taboada, en Los Ángeles de la Mañana, por ElTrece. Después de dar una serie de indicios sobre lo que se suponía era un noviazgo explosivo que daría que hablar a la prensa, la periodista no dudó en dar los nombres de los protagonistas. “El romance es por un lado Gustavo Sofovich, y por el otro lado, Samanta Farjat. Son amigos de hace muchos años”, aseguró la angelita.

Sin embargo, desde su cuenta de Instagram, el productor de Polémica en el bar, el ciclo que se emite por América, se encargó de desmentir terminantemente esta versión. “A veces tienes que renunciar a las personas no porque no te importen, sino porque no les importas a ellos”, fue la frase que eligió para un posteo y que publicó junto a una foto de una cadena rota. Y, junto a ella, el hombre hizo un duro descargo.

“Si tu novio volvió con su ex…no es problema mío. Utilizamos falsas apariencias para ocultar nuestra auténtica personalidad, para disfrazar nuestra falta de autoestima. Estas máscaras nos esconden de los demás y también de nuestra auténtica identidad. Si vivimos una mentira, estamos diciendo que no podemos vivir con la verdad acerca de nosotros. Cuanto más ocultamos nuestra auténtica identidad, más dañamos nuestra estima”, comenzó diciendo Sofovich.

Y luego, con mayúsculas como para ponerle mayor énfasis a sus palabras, agregó: ”Y SI QUERIAS SALIR EN TV ME HUBIESES AVISADO Y TE INVITABA A POLÉMICA EN EL BAR. Pero NO JUEGUES con la vida de los demás”. Como si el mensaje no hubiera sido lo suficientemente claro, el productor concluyó con una frase lapidaria: “HICISTE MIERDA 30 AÑOS DE UNA SUPUESTA AMISTAD”.

Por lo que pudo averiguar Teleshow, Farjat efectivamente habría visitado al productor en su departamento de Palermo, donde se tomó la foto que llegó a las manos de Taboada, pero lo habría hecho en carácter de amiga para pedirle consejos luego de haber tenido un conflicto sentimental con quien fuera su actual pareja. Es por eso que, al ver que la información habría llegado tergiversada a la periodista de LAM, Sofovich se habría sentido traicionado.

Cabe recordar que Gustavo siempre mantuvo un perfil muy bajo con respecto a su vida privada y, en la actualidad, se encuentra abocado de lleno a su trabajo al frente del programa creado por su padre, Gerardo Sofovich, en la década del sesenta y que hoy cuenta con la conducción de Mariano Iúdica. Hace unas semanas, durante una entrevista con Gastón Pauls para Seres Libres, por Crónica TV, el productor había hablado de sus años más difíciles y de cómo su padre lo había ayudado a superar sus adicciones.

“Mi viejo era un todopoderoso: en la vida, económicamente, exitoso. Y lo único que no podía manejar era mi adicción a las drogas, lo que le causó mucho mucho dolor. Hasta que se abrió de recibir tanto dolor. Por más que yo después me enteraba de que me cuidaba permanentemente, ese hombre no quería recibir más dolor. Gerardo me dio todo. Él lo hizo tratando de hacer el bien, pero hoy sé que se equivocó: facilitándome guita, negocios… no sabía que hacer para que yo parara”, contó Gustavo.

Y luego recordó: “Cuando me abrió la puerta de su casa, se sentó en la mesa del living y me dijo: ‘Tenés dos paquetes de cigarrillos, la SUBE cargada y 50 mangos. En cuanto me cruzás y me tocás algo, te vas a la calle otra vez’. Y creo que fue lo mejor que hizo en su vida. Lo tengo claro: Gerardo me ayudó a cambiar la vida, me devolvió la dignidad de querer vivir otra vez. Se fue un 8 de marzo, 9 días antes de que yo cumpliera un año limpio”.

Compartir

Linkedin Print