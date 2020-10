Gutiérrez dijo que con el “Plan Gas” se evitará la salida de divisas

Compartir

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró que el Plan Gas, anunciado por el presidente, Alberto Fernández, en Vaca Muerta, “va a permitir fortalecer, ordenar y tranquilizar el rumbo macroeconómico del país evitando la salida de divisas”, al hablar durante el acto realizado en la sede del yacimiento Loma Campana, de YPF.

“Este es un plan federal para promover el desarrollo del gas a lo largo y ancho de todo el país”, dijo el gobernador neuquino y destacó que “esta es una inversión pública, no un gasto público porque va a permitir con la producción de 70 millones de metros cúbicos día de gas, la energía necesaria para el fortalecimiento de nuestras industrias, de nuestros hogares, de las actividades económicas”.

Gutiérrez evaluó además que el plan anunciado también permitirá “fortalecer, ordenar y tranquilizar el rumbo macroeconómico del país evitando que se vayan divisas, sino que vengan por inversión nacional y extranjera”.

Anticipó que el desarrollo de esa iniciativa apuntará a sostener la demanda de países de la región y concretar la planta de licuefacción de gas proyectada.

El gobernador neuquino indicó que “el Estado está haciendo su parte y los trabajadores con los distintos acuerdos que han llevado adelante en los últimos días, han puesto el hombro para poner en funcionamiento equipo a equipo y reactivar el desarrollo de cada una de nuestras cuencas”.

Durante su alocución destacó que Neuquén produce el 33% del petróleo del país y el 55% del gas y, de esas cifras, el 70% del gas y el 75% del petróleo es no convencional y se origina en Vaca Muerta.

“Este plan viene a impulsar las inversiones para que se levante la bandera de la confianza en la inversión”, dijo y agregó que “esta es la energía que necesita el país para poder tener un porvenir y garantizar el futuro del pueblo argentino de la mano de la educación y los alimentos”.

Al realizar el anuncio de Plan Gas, el presidente Alberto Fernández ratificó como uno de los objetivos centrales de su Gobierno “reconstruir YPF” con inversión porque, dijo, el país necesita a la empresa “más viva y más fuerte que nunca”, luego de que la dejara “endeudada” la anterior gestión, tal “como dejó también al país”.

El jefe de Estado dio este mensaje a las autoridades de YPF y de la provincia de Neuquén al encabezar hoy la presentación de la iniciativa desde el yacimiento de Loma Campana, situado en la localidad de Añelo, centro de la producción de gas y petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta.