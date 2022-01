Guzmán: «Argentina necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo»

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la «Argentina necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo (con el FMI), que es necesario para ambas partes», al tiempo que admitió que existen diferencias con el organismo sobre los tiempos de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos.

«La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando», dijo Guzmán en una entrevista con el diario francés Le Figaro.

En el plano internacional la Argentina volvió a recibir otra muestra de apoyo por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pidió «un trato justo» para el país en torno al acuerdo por el pago de la deuda externa y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) «asuma su responsabilidad» en el «endeudamiento excesivo» registrado como consecuencia del préstamo que tomó en 2018 el gobierno de Mauricio Macri.

“Aprovecho para hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina. Que asuma el FMI su responsabilidad en el endeudamiento excesivo del país y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo a su gobierno, si se aplican esas medidas que les está recomendando el FMI”, consideró López Obrador en conferencia de prensa desde el salón Tesorería del Palacio Nacional de México.

En horas de la tarde, el presidente Alberto Fernández agradeció a su par de México el apoyo en las negociaciones que la Argentina lleva adelante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Agradezco al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su firme decisión de apoyar la negociación de Argentina con el FMI», sostuvo el jefe del Estado a través de su cuenta en la red social Twitter.

«Como bien ha dicho mi querido y respetado presidente de México, el FMI debe asumir la responsabilidad que tuvo al otorgar ese crédito récord al gobierno de Mauricio Macri con el fin de beneficiar a un gobierno en un momento electoral», señaló Fernández.

Guzmán, en el reportaje concedido a Le Figaro, dijo que «Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes. La economía va mejor, pero necesitamos más tiempo para pagar».

«Argentina necesita continuar por este camino, que está sucediendo ahora, en un proceso de consolidación fiscal virtuosa porque eso fortalecerá nuestro crédito y nuestra moneda. Y Argentina también quiere converger a una situación donde no haya un financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro», explicó Guzmán.

En cuanto a la evolución de las cuentas públicas, indicó que se «redujo fuertemente el déficit primario del 6,4% del PIB en 2020 al 3% en 2021; una reducción de 3,5 puntos en un año con un crecimiento del 10%. Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y el éxito del programa de apoyo».

«Hoy el principal freno de la economía argentina proviene de la restricción de la balanza de pagos; la mayor tensión viene de la deuda con el FMI, por el acuerdo de 2018 y los fuertes vencimientos de 19 mil millones de dólares este año y 20 mil millones de dólares en 2023», acotó el titular del Palacio de Hacienda.

Respecto a la problemática inflacionaria, sostuvo que se trata de «un problema generalizado que afecta a toda la economía. Es nuestra prioridad, junto con la creación de empleo».

Otro funcionario del Gobierno nacional, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, también apuntó contra el equipo económico del gobierno Macri, al pedir a esos exfuncionarios «que les cuenten a los argentinos cómo iban a pagar la deuda con el FMI si la desgracia se abalanzaba contra la Argentina con otra gestión de Juntos por el Cambio”.

Neme, a través de su cuenta en la red social Twitter, advirtió que “hasta el momento, Toto Caputo, Sturzenegger, Dujovne, Sandleris y Prat Gay, no le explicaron a los argentinos y argentinas cómo iban a pagar la deuda que tomaron con el FMI en caso de que la desgracia se hubiera abalanzado sobre la Argentina en 2019 con otro mandato de Mauricio Macri”.

“Lo que sí sabemos es que inventaron el problema de la deuda para pagarle a los bancos y al sector financiero, que en dos años se fugaron los ahorros de todos los argentinos”, agregó.

“El resultado del Gobierno de Macri fue desastroso: liquidaron empresas, generaron desocupación e incrementaron la pobreza. En los cuatro años que Prat Gay, Dujovne, Caputo y Sturzenegger administraron la economía, se cayeron las exportaciones, desaparecieron las inversiones en activos reales, en desarrollo productivo, tecnología, inversión y en obras públicas”, concluyó Neme.

Compartir

Linkedin Print