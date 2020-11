Guzmán defiende en audiencia el proyecto para que la deuda externa requiera aval parlamentario

Compartir

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defenderá hoy ante los senadores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley para que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deban contar con aval parlamentario, y así “proteger a la Argentina de procesos de sobreendeudamiento en moneda extranjera”.

La presencia del funcionario fue confirmada por el presidente de la Comisión, el peronista cordobés, Carlos Caserio; y se espera que junto con Guzmán también formen parte del encuentro algunos de sus colaboradores.

La reunión de comisión se llevará a cabo por videoconferencia desde las 17.15, exactamente una semana después de que el Gobierno nacional enviara el proyecto al Congreso de la Nación.

La presencia de Guzmán se producirá, además, luego de que el bloque de senadores del Frente de Todos difundiera una carta enviada a las autoridades del Fondo Monetario Internacional en la que advierte que “se abstenga de condicionar a la Argentina”.

Al momento de dar a conocer el proyecto, el ministro Guzmán declaró, a través de su cuenta de Twitter, que el proyecto pretender definir “reglas para proteger a la Argentina de los procesos de sobreendeudamiento en moneda extranjera”.

El funcionario había asegurado en su mensaje que esas situaciones de asfixia financiera por la toma no sustentable de deuda en moneda extranjera “socavan las oportunidades de desarrollo” de Argentina.

“Buscamos que el endeudamiento con títulos públicos en moneda extranjera bajo ley externa, así como futuros programas con el FMI, deban ser aprobados por el Parlamento”, había sostenido el ministro de Economía.

La iniciativa enviada al Senado determina en su artículo primero que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho “porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.

En su segundo artículo dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley” del Congreso “que lo apruebe expresamente”.

La iniciativa se presenta en momentos en que Guzmán se encuentra en plenas negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones de dólares más unos US$ 5.000 millones de intereses que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.

A tono con el proyecto enviado al Congreso para la sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera, el Gobierno anticipó días atrás que remitirá a consideración del Poder Legislativo el eventual acuerdo de renegociación que se alcance con el FMI.

