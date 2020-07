Guzmán: “Estamos preparando el escenario pospandemia, el Estado va a desempeñar un rol vital”

Compartir

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la pandemia de coronavirus “es un shock sin precedentes que sucedió muy rápido y presentó riesgos que no se habían visto antes”, a la vez que aseguró que el Gobierno encara “el escenario de la pospandemia, donde el Estado va a desempeñar un rol vital”.

En el marco del panel online “Economía de la inclusión en el mundo del Coronavirus: políticas para una recuperación sostenible”, organizado por la Universidad Oxford, Guzmán disertó junto a la vicepresidenta del Banco Mundial (BM), Carmen Reinhart; y la Directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

“Este es un shock sin precedentes que sucedió muy rápido y presentó riesgos que no se habían visto antes. En la Argentina ya estábamos sufriendo una crisis macroeconómica y estamos trabajando para resolverla”, aseveró el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán explicó que la salud pública es la “prioridad número uno” para el Gobierno y señaló que, “a fin de contener la propagación del virus, tuvimos que minimizar la circulación” con el aislamiento social.

“Esto generó tensiones y necesitamos proteger a las personas, a la capacidad de las empresas y a los sectores vulnerables”, agregó.

Según un comunicado del ministerio de Economía, Guzmán precisó que la Argentina “reaccionó rápido implementando transferencias de efectivo, subsidios, reducciones impositivas para el sector privado, al tiempo que extendimos el subsidio por desempleo”.

“Estamos preparando el escenario de la pospandemia, donde el Estado va a desempeñar un rol vital”, apuntó el ministro, quien aseguró que “luego de la pandemia vendrán transformaciones estructurales”.

“En lo que concierne a la Argentina, la creación de conocimiento, la energía, la infraestructura y la logística serán fundamentales El Estado desempeñará un rol crucial para el mejoramiento de la productividad y el mundo necesitará mucha creatividad luego de la pandemia”, afirmó.

Durante el evento, moderado por la decana de la Escuela Blavatnik, Ngaire Woods, el titular de Economía dijo que “una reestructuración de la deuda llevada a cabo con éxito sería de gran ayuda, ya que profundizaría el desarrollo del mercado de deuda”.

“Durante la pandemia no tuvimos acceso a la financiación externa, y nos llevará tiempo recuperar ese acceso”, reseñó.

En relación a la última propuesta realizada por el país para reestructurar la deuda, Guzmán resaltó que “la Argentina hizo una oferta y ahora es el turno de los acreedores para decidir”, y resaltó que “el Congreso le permitió al Poder Ejecutivo utilizar las reservas, pero esto tiene un límite”.

Además, el ministro sostuvo que “hemos hecho una oferta inicial en línea con las evaluaciones del FMI, en la que una serie de acreedores aceptaron pero otros no, así que continuamos con las negociaciones”.

“El grupo Ad-Hoc de acreedores no aceptó la oferta y tendrán tiempo para decidir qué hacer, pero la reacción inicial de una serie de acreedores fue positiva”, añadió.

Con respecto al escenario de la pospandemia, Guzmán manifestó que “las políticas de deuda serán importantísimas” y que “la incertidumbre en torno a la recuperación tomará la forma de un shock en la demanda para muchos países”.

“Ahora vemos un comportamiento cauteloso, pero las políticas fiscales deberán jugar un rol central. Nuestra prioridad número uno va mucho más allá de la deuda y es la de proteger al pueblo argentino”, concluyó.