Guzmán insistió que acordar con el FMI permitirá “modificar los controles de capital”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitiría “modificar los controles de capital”, que recordó “es un esquema defensivo dispuesto por la anterior gestión” del expresidente Mauricio Macri.

En declaraciones al canal A24, Guzmán señaló que “buscamos construir un entendimiento con el FMI, donde lo que importa es lo que queremos nosotros, conduciendo el país de modo soberano”.

El funcionario reconoció que la negociación de esos compromisos es “uno de los grandes desafíos” que tiene la economía, porque no es posible repagar “en tres años esa enorme deuda de US$ 45.000 millones”.

Al respecto, Guzmán señaló que ese refinanciamiento permitiría, entre otras cuestiones, “modificar los controles de capital, que por otra parte es un esquema defensivo dispuesto por la anterior gestión, relacionado primero con la huida de capitales que habían llegado para especular, y después con la pandemia”.

Sobre la reciente emisión de DEG (Derechos Especiales de Giro) realizada por el FMI, que le permitió a la Argentina recibir unos US$ 2.300 millones, recordó que “lo habíamos planteado en la reunión del Grupo de los 20 del año pasado, y fue una decisión que significó una ayuda para todo el mundo”.

“Las reservas han ido creciendo, el déficit fiscal se ha ido achicando, la economía se ha recuperado y se han generado más divisas. Ese ordenamiento nos da una situación diferente a la del año pasado”, concluyó.

“Hoy tenemos reservas más monetarias más robustas, y en su momento se verá si se utilizan para el pago de intereses al FMI, en caso de que antes no se llegue a un acuerdo”, consideró.

Ese entendimiento, continuó Guzmán, “no puede incluir condiciones dañinas como los sobrecargos en las tasas de interés, que en nuestro cargo implican unos US$ 1.000 millones extra”.

El ministro confió en que durante la próxima reunión del G20, en octubre próximo, se puedan registrar “más avances” en ese sentido, luego de que en el encuentro de 2020 se incluyera en el comunicado final una línea que propuso analizar esa política en los préstamos del Fondo.

