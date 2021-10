Guzmán prometió que la inflación comenzará a bajar en octubre

Compartir

«Las exportaciones vienen creciendo en forma significativa y de hecho durante agosto sumaron US$ 8.093 millones, con un crecimiento interanual del 63,3», señaló Martín Guzmán ayer al mediodía durante su disertación en la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

En lo que respecta a la inflación, el titular del Palacio de Hacienda subrayó que el tema precios «es el objetivo de política económica más importante de este Gobierno».

«Vemos una tendencia decreciente de la inflación desde marzo y a partir de octubre se suma una reducción en términos interanuales», enfatizó Martín Guzmán.

El Indec informará el jueves 14 de octubre la evolución que registró la inflación en septiembre, que según diversas consultoras se habría ubicado cerca del 3%. El número de octubre, por su parte, se conocerá a mediados de noviembre próximo.

En su exposición, el ministro destacó el rol de la obra pública para recuperar el sendero del crecimiento económico y recordó que «en el Presupuesto 2022 se ubicará en torno al 2,4% del PBI».

En ese marco, Martín Guzmán dijo que «el Estado tiene que jugar un rol que apuntale la recuperación económica, pero es fundamental que esto venga acompañado de un incremento en los niveles de inversión privada, en un contexto en el que el Estado tiene limitaciones. Es fundamental que el sector público y el privado vayan de la mano».

De cara a este objetivo, Martín Guzmán planteó dos ejes de acción basados en el desempeño de las acciones económicas en función de la situación social y en la necesidad de respetar un esquema de política económica de cara al futuro.

«Vivimos un proceso de recuperación económica, que lo vemos con los datos de julio. Es importante analizar también que esta recuperación se dio en un contexto de medidas sanitarias que tuvieron impacto», afirmó.

En este sentido, admitió que esa recuperación es «heterogénea» y diferenció el impacto que tuvo en el sector formal de la economía, ya que en el segmento informal fue el que registró mayores dificultades.

«El sector formal tuvo una recuperación más fuerte y el no registrado atraviesa situaciones más difíciles, por lo tanto estamos tomando medidas que lograr un rumbo homogéneo», indicó.

Entre esas medidas, mencionó el «relajamiento de las condiciones sanitarias, que le darán al sector servicios una dinámica más positiva. También anunciamos una mejora interanual del 55,3% del salario mínimo, vital y móvil, que seguramente tendrá un impacto directo en la estructura salarial».

Martín Guzmán aludió también a «tres bloques de política pública» para avanzar en un sendero de crecimiento con estabilidad: macroeconomía, producción y articulación de reglas de juego para escenarios de mayor previsibilidad.

«La gran restricción que tenemos es la disponibilidad de divisas, algo que ha sido histórico. Por eso es importante que crezcan las exportaciones netas, más aún teniendo en cuenta el endeudamiento con el FMI, que no se utilizó para inversión productiva», subrayó.

En el capítulo exportaciones, afirmó que «se están articulando reglas de juego para potenciar el desarrollo de los sectores con capacidad de generar divisas», y a modo de ejemplo citó el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial y todos los avances que se produjeron para profundizar el crecimiento de la economía del conocimiento.

En cuanto a la política fiscal, aseveró que su expansión apunta a «potenciar la recuperación económica con el Estado jugando un rol contracíclico, redefiniendo cómo se invierten sus recursos».

