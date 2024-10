Martín Guzmán se atribuyó el pedido para la baja de sobretasas del FMI y pidió que Milei invierta en las universidades el dinero que se ahorrará. La decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de aliviar los sobrecargos que se aplican a los países deudores, que a la Argentina la beneficia en un ahorro de unos 3200 millones de dólares en los próximos tres años, tiene a un ex ministro de Economía como protagonista. Este mismo viernes, minutos después del anuncio, Martín Guzmán se atribuyó el inicio de las negociaciones en 2020 y le sugiere al gobierno de Javier Milei que use en financiamiento educativo lo que se ahorrará por la decisión inédita del Fondo. “La plata está”, sostuvo el exministro.

“El FMI redujo la tasa de interés que cobra sobre sus préstamos. Implica un alivio para Argentina de casi USD 450 millones por año. Es más que la mitad de lo que cuesta la Ley de financiamiento universitario que vetó el Gobierno de Milei”, remarcó el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

Y lanzó: “Aquí hay un financiamiento para el que hay que definir un uso. La plata está. ¿Y si esta vez la usan para financiar la educación pública?”.

Por otro lado, aseguró que la decisión que se conoció este viernes “fue una cruzada mundial de 4 años”.

“Desde nuestro planteo inicial en el G-20 en Arabia Saudita en 2020, se construyeron apoyos del G-20, legisladores del Congreso de Estados Unidos, las Naciones Unidas, el Vaticano, muchísimas instituciones académicas y de la sociedad civil. Se trabajó sin pausa política y técnicamente para reformar una política absurda y especialmente dañina para Argentina por el enorme monto de la deuda con el FMI tomada en 2018-2019”, remarcó Guzmán, que se atribuyó el comienzo del pedido al organismo. “Gracias a todas las figuras mundiales y de nuestro país que trabajaron para un poco de alivio a los países en crisis. Sabemos de qué lado estamos: del lado de la Nación y de la justicia en nuestra sociedad. Hay que seguir trabajando para resolver esta deuda con el FMI”, concluyó el exministro.