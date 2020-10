Compartir

Linkedin Print

Tom Harald Hagen ha hecho pública su orientación sexual en una entrevista en el diario local ‘Glamdalen’. El árbitro noruego está gratamente sorprendido por la avalancha de mensajes de apoyo.

No debería ser noticia en el Siglo XXI pero el árbitro noruego Tom Harald Hagen ha hecho pública su orientación sexual. “Ha llegado el momento de decir que soy gay. De esto solo saldrán cosas positivas. Para mí, siempre ha sido una parte completamente natural de la vida. Me preguntas si he estado pensando en esto por un tiempo, pero no lo he hecho”. El colegiado, de 44 años, está sorprendido por la avalancha de mensajes de personas vinculadas al fútbol que le han dejado algún mensaje. Una corriente de orgullo hacia lo que acababa de hacer Hagen en un mundo tan hermético como el fútbol.

Hagen, en una entrevista en el diario local Glamdalen, decidió compartir publicamente que es gay. Ironicamente la entrevista ha visto la luz este lunes por la noche cuando el colegiado dirigió el pasado fin de semana el choque entre el Valerenga y el Kristiansund donde presuntamente se produjo un insulto homófobo (le llamó “maricón”) hacia el entrenador del Valerenga, Dag-Eilev Fagermo, por parte del delantero del Kristiansund, Flamur Kastrati. Su club ha anunciado que le sancionará. Mientras, el futbolista ha pedido disculpas al técnico. El entrenador ha disculpado al jugador y ha solicitado que no reciba un duro castigo.

“Es el colmo de la ironía que acabo de dirigir ese partido”, dijo Hagen, quien no se percató del incidente durante el encuentro. “Quizás el jugador lo dijo por capricho, eso puede pasar en el fútbol. Pero realmente tenemos que deshacernos de estas cosas”. El entrenador también quiso unirse a esa avalancha de mensajes: “No siempre le he tenido tanto cariño como árbitro. Pero esto es impresionante y está muy bien hecho. Le tengo mucho respeto”.

Hagen ha sido internacional y está dentro del Top-3 de los mejores árbitros en el fútbol noruego. A la Real Sociedad le arbitró en la Champions 2013-14 ante el Bayer Leverkusen (derrota por 0-1). Como al Valencia, un año antes, contra el BATE Borisov (4-2). También ha dirigido encuentros de clasificación para Mundiales y Eurocopas.