“Ha sido una semana epidemiológica buena, pero debemos estar alertas”

La directora de Epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez, brindó precisiones sobre la semana epidemiológica Nº 27, que culminó con un total de casos acumulados de 51.532 contagios y 910 fallecimientos por COVID-19, de los cuales 909 ocurrieron en el 2021.

“Esta semana se registraron 3094 casos positivos nuevos, un número alto a diferencia de la semana anterior con 2664, correspondiente fundamentalmente a brotes pequeños de localidades del interior”, puntualizó la especialista.

No obstante, esta semana el índice de positividad en la provincia continuó siendo del 8,3%, es decir que prosigue en baja de acuerdo a la cantidad de muestras procesadas, con un promedio de 5500 hisopados realizados.

Esos 3094 casos positivos se distribuyen en el territorio provincial, donde la ciudad de Clorinda registró un pequeño aumento de 30 casos más, terminando esta semana epidemiológica con 97 nuevos.

En tanto, en la ciudad de Formosa se observa un leve descenso respecto a la semana anterior, mientras que en las localidades del interior la pendiente de contagios es ascendente, agregándose 2060 casos nuevos contra 1589 de la semana anterior.

De esos 2060 casos nuevos del interior, sólo en el Distrito Sanitario 3 y 6 no se observó un incremento, precisó la doctora Rodríguez.

Las localidades que registraron un aumento considerable son las que corresponden al DS 4, principalmente Laguna Naineck, La Primavera, Laguna Blanca, Riacho He Hé y Siete Palmas, también las del DS 1, con Ingeniero Juárez, Pozo de Maza y El Potrillo, y en el DS2 Las Lomitas, con las comunidades aborígenes que se asientan allí, y Pozo del Tigre.

Asimismo, en el sur, con El Colorado, Villa Dos Trece, Villafañe, y además en Mansilla, Herradura y Colonia Pastoril.

Fallecidos

De los 910 decesos acumulados hasta la fecha, el mayor grupo etario corresponde a los de 50 a 70 años.

Allí se observan diferencias estadísticamente significativas en el sexo, ya que el 62% se trata de hombres, mientras que casi el 38% corresponde a las mujeres.

La edad promedio fue de 60 años y el 4,3% corresponde a los aborígenes, de las tres etnias, mayoritariamente qom, pero también wichis y pilagá.

La letalidad se mantiene en el 1,8%, con una tasa de mortalidad del 142,2 fallecidos cada 100 mil habitantes, agregó la directora de Epidemiología.

Con un total de 42 personas fallecidas esta semana, dicha cifra continúa en disminución.

En ese sentido, 19 de los decesos corresponden a la ciudad de Formosa, dos a Clorinda y 21 personas al interior de la provincia.

Barrios de Formosa

Los barrios más afectados por nuevos casos son La Nueva Formosa, San Francisco, El Liborsi y República Argentina, no obstante se observa una disminución en la cantidad de contagios.

“Ha sido una semana epidemiológica buena, pero debemos estar alertas”, recalcó la doctora Rodríguez, al mencionar que Clorinda tuvo un aumento moderado en la cantidad de casos, Formosa Capital arroja un descenso, pero no tan marcado como en semanas anteriores, y el interior llegó a la mayor cantidad de contagios.

Puso de resaltó que “equipos sanitarios de capital asistieron al oeste para trabajar mancomunadamente para poder rápidamente detectar los casos nuevos y aplicar las medidas sanitarias necesarias”, subrayando que de la misma manera se accionará en otras localidades a medida que se requiera.

Si bien en Formosa siguen disminuyendo los casos y la vacunación es importante, con resultados excelentes a la vista, “no nos debemos relajar con las medidas sanitarias y seguir cumpliendo responsablemente”, reiteró por último.

