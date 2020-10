Habeas corpus por varados: el juez Carbajal se apartó por sentirse “presionado” y “afectado”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Carlos Lee, abogado que presentó un nuevo habeas corpus ante la Justicia Federal para que dejen ingresar a Formosa a un joven varado junto a su esposa embarazada en Resistencia, se refirió a la audiencia celebrada el jueves con el juez Fernando Carbajal quien se excusó de decidir al respecto. Ahora el pedido está en manos del juez Pablo Morán.

“Yo no creo que tenga miedo, creo que ha sido una persona respetuosa para mantener una tranquilidad porque el ministro González en sus declaraciones se ha excedido desde cualquier punto de vista, ha puesto en peligro no solo la integridad física del juez Carbajal sino también la de su familia al caratular como ‘estatuto del contagio’ a un falo judicial”, indicó Lee al referirse a la actitud adoptada por el juez federal.

“El fallo del Juez fue de cualquier punto de vista legal porque cuando nosotros tenemos algún problema debemos acudir a la justicia, y ésta tiene que fallar dentro de un marco de tranquilidad e imparcialidad y no bajo presiones”, enfatizó.

Lamentó que con lo ocurrido se hayan pasado todos los límites “legales”. “Esto ha superado lo permisible y que el Ministro no crea que le tenemos miedo, tiene que aprender a respetar las instituciones que para eso están. Vivir en un estado de derecho, en una república, significa división de poderes, que un poder no puede avasallar al otro”, aseveró indignado el letrado.

“En algún momento se va a hacer justicia, porque de lo contrario no solamente los formoseños estamos en peligro, sino que la Republica está en peligro y eso es lo grave. Nos ha costado muchísimo llegar a vivir en un estado de derecho para que lo quieran romper y encima hagan creer al pueblo que lo que están haciendo está bien. Están atentando contra la vida y los derechos de cada uno de nosotros; es vergonzoso lo que sucede”, continuó disparando.

“Yo espero que el nuevo juez tenga la entereza y la firmeza para hacer justicia, porque no se le está pidiendo nada extraordinario, solo se pide que ingresen a la provincia hijos de esta tierra”.

Por último, el mismo reconoció que se trató de una audiencia “atípica” donde “nos desayunamos la decisión del juez Carbajal, intervino el juez Morán y la Fiscal de Estado mintió desde el principio hasta el final”.

Juez Carbajal

En la audiencia celebrada el jueves el Magistrado indicó que “a tenor de las declaraciones públicas realizadas por el ministro de Gobierno, Jorge González quien realizó acusaciones de carácter personal refiriéndose a la sentencia como un ‘estatuto del contagio’ y haciéndome responsable de personas contagiadas que se pudieran producir en el futuro eh perdido la tranquilidad espíritu necesaria para poder continuar interviniendo en la presente causa”.

“Me siento indebidamente presionado y afectado por lo cual entiendo que no estoy en condiciones de tomar una decisión justa y que esto sirva y contribuya a la paz social, por esta razón me excuso, pido las disculpas a los ciudadanos y continuará ejerciendo esta tarea otro magistrado”, expuso Carbajal.