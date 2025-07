«Haber logrado entre un 10 y 11% en Formosa es exageradamente positivo»

El diputado provincial electo por La Libertad Avanza destacó la performance del espacio en su primera participación electoral en Formosa, reconoció la hegemonía del oficialismo y llamó a fortalecer la oposición con miras al futuro.

En el marco de las elecciones provinciales de este domingo, donde los formoseños eligieron 15 diputados provinciales, concejales en todos los municipios, comisiones de fomento y 30 convencionales constituyentes, Esteban López Tozzi, flamante diputado provincial por La Libertad Avanza, realizó un primer balance del escenario político tras los comicios.

“El despliegue territorial del oficialismo es, más allá de su poderío económico, la ventaja más grande que tiene. Pero dentro de la oposición se empiezan a probar nuevas figuras”, señaló López Tozzi, quien subrayó que, si bien el oficialismo mantuvo su peso electoral, la irrupción de nuevas voces marca un punto de inflexión.

En ese sentido, remarcó que la elección de representantes como Ramiro al Concejo Deliberante capitalino y Pablo Basualdo en Las Lomitas constituye un “puntapié inicial” de cara a un proceso de construcción más amplio hacia 2027. “El hecho de tener un primer diputado ya nos permite comenzar a armarnos políticamente en serio”, dijo.

Consultado sobre si esperaba una diferencia tan amplia con el oficialismo, López Tozzi fue claro: “Sí, preveíamos un escenario de 60 a 40. Incluso proyectamos un margen de error del 2%, así que los resultados estuvieron dentro de lo previsto. Tal vez la sorpresa fue el buen desempeño del Frente Amplio, que viene trabajando hace tiempo y también tuvo una elección positiva”.

Sobre el debate recurrente en torno a la fragmentación de la oposición, el legislador electo relativizó su impacto: “La ley de lemas no conspiró tanto esta vez, porque las diferencias entre los discursos son claras. Somos espacios distintos, y la fuga de votos fue mínima”.

En cuanto al proceso constituyente que se abre tras la elección de 30 convencionales, López Tozzi advirtió que no habrá cambios inmediatos en cuanto a la posibilidad de reelección indefinida, ya que las reformas no se aplican de manera retroactiva. “Las personas deben entender que Gildo Insfrán probablemente podrá volver a presentarse. Es un debate técnico y político que habrá que seguir dando”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre el balance interno de La Libertad Avanza, fue contundente: “Competimos por primera vez contra estructuras con décadas de trabajo en el territorio. Haber logrado entre un 10 y 11% en Formosa es exageradamente positivo. Es un excelente punto de partida para seguir creciendo”.

Con presencia ya instalada en la Legislatura provincial, y referentes emergentes en municipios clave, el espacio libertario comienza su proceso de consolidación política en un territorio históricamente dominado por el justicialismo. “Vamos a seguir sumando afiliados y robusteciendo el partido. Esto recién empieza”, concluyó.