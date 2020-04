Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad atiende con equipo reducido

Compartir

Walter Olmedo, director de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Formosa, comentó al Grupo de Medios TVO cómo viene trabajando su área desde hace dos semanas atrás. «Trabajamos con un equipo reducido, los horarios de atención son de 8 a 12 horas», comenzó explicando y añadió que «los controles que lleva adelante el área de Bromatología hicieron que mucha gente se acerque a regularizar su situación de certificado de habilitación, y también muchos se acercaron a renovar».

«Nosotros implementamos un sistema donde la gente que quiere renovar su habilitación lo podemos hacer de manera automática; la idea es que nos deje su certificado a renovar, luego nosotros nos comunicamos e informamos que pase a retirar el nuevo. Por la situación del COVID19 el Intendente tomó la decisión de que todas las personas que tengan su habilitación vencida y por algún motivo estén alquilando su local donde su contrato de locación no lo pueden regularizar le daremos una habilitación provisoria hasta que eso se normalice, y de esa manera el comerciante no tenga inconvenientes», aseveró el funcionario municipal.

Consultado por cómo es el flujo de personas que acuden al lugar comentó: «actualmente en estas dos semanas solamente en renovación y también entrega de certificados tenemos 102; los inicios de baja fueron 15 que son quienes dieron de baja su actividad».

«Tratamos de que los requisitos de acuerdo a la actividad sea lo más rápido posible al inicio del trámite», insistió.

Al ser consultado por la cantidad de comercios habilitados en Formosa respondió Olmedo que «tenemos un promedio entre 8.000 y 12.000 comercios». «El COVID 19 hizo que mucha gente trate de cambiar de rubro, porque necesita trabajar y no todos están habilitados», insistió.

Comerciantes

Unidos Formoseños

Por otro lado, detalló que son muchos los comerciantes que lamentablemente no pueden trabajar en su rubro entonces «estamos viendo con el Municipio para trabajar en forma conjunta y de esa manera colaborar».

«Utilizando las redes sociales se está viendo para que comercialicen sus productos a través de deliverys. Esto se haría para que el comercio pueda vender, con esta situación se refuerza la necesidad de trabajar en una plataforma virtual», culminó.