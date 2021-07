Habilitan en Mendoza vacunación sin turno previo contra el Covid-19

Compartir

La provincia de Mendoza abre el sistema de vacunación para primeras dosis a demanda a partir del próximo viernes 23 de julio, anunció hoy la ministra de Salud. Ana María Nadal.

De esta manera, los mayores de 18 años que aún no estén vacunados y sin turno en curso podrán presentarse en los centros habilitados solo con DNI.

“Queremos informar que, a partir de este viernes 23 julio, abrimos la vacunación sin turno previo para mayores de 18 años. No es necesario sacar el turno por la página web y vacunaremos por demanda espontanea”, anunció la ministra en una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

“Vamos a pedirles a todos los mendocinos que se acerquen a las sedes más cercanas a su domicilio real en el horario de 8 a 17 y presentando el DNI y de ese modo podrán acceder a la vacuna”, explicó la funcionaria mendocina.

Y pidió que “no se concentren en el mismo horario, no vayan todos temprano para no hacer cola, pueden ir en cualquier momento de la franja horaria”.

La titular de la cartera sanitaria aclaró que las segundas dosis van a seguir siendo aplicadas a través de turno programado.

“Vamos a seguir convocando vía correo electrónico para completar esquemas, no hay vacunación espontánea para segundas dosis. La demanda y la espontaneidad es para quienes no han recibido la primera”, dijo Nadal.

La funcionaria destacó además que el universo de ciudadanos de más de 18 años en la provincia es de un millón y medio de personas y han vacunado un millón cien mil, “pero tenemos aún este grupo de 300 mil personas que queremos que accedan a la vacuna y no lo han hecho. Por ello estamos facilitándolo de esta manera”.

