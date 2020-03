Habló el primer paciente infectado con coronavirus en la Argentina: «Estoy bárbaro»

Compartir

Linkedin Print

Durante la tarde del miércoles Ariel, el primer positivo de coronavirus del país, dio una entrevista telefónica desde el lugar donde está internado y aseguró que está “bárbaro».

«Me siento re bien. Me faltan unos días, pero sé que va a estar todo bien. No tengo fiebre y me hacen los controles», aseguró.

El hombre de 43 años, del que no trascendió su apellido, había regresado al país el 29 de febrero luego de haber estado en Milán, Barcelona y Roma. Cuando pasó por el aeropuerto de Ezeiza no tenía sintomatología, pero a los pocos días tuvo mucha fiebre, tos y dolor de garganta por lo que se presentó en un centro médico de Barrio Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, dónde inmediatamente se activó el protocolo y quedó internado.

Ariel, que desde hace 9 días se encuentra internado en el Sanatorio Agote de Recoleta, expresó que su intención es llevar tranquilidad a la sociedad con respecto a la enfermedad.

“Me siento muy bien desde el primer momento en que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud y no siento nada. Estoy perfecto”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

El paciente también explicó que desde el momento en el que pisó el país trato de no ver a nadie y solo tuvo contacto con su hermano, quien lo fue a buscar al aeropuerto y que también respeta la cuarentena.

“Ahora no tengo contacto con nadie. Nadie puede venir a visitarme. Por ahora me comunico con mi familia por videollamadas”, explicó Ariel y dijo que este jueves le iban a realizar otro hisopado para ver si aún daba positivo.

«Me alimento bien. No tengo el sushi, pero no pasa nada», bromeó.