«Mi hijo agonizaba y pedía auxilio», dijo la madre del menor asesinado por un celular

El día de ayer fueron despedidos los restos de Máximo Cano (15), el adolescente que fue brutalmente asesinado en un robo sobre la Avenida Juan Domingo Perón. Su madre aseguró que su hijo agonizaba y nadie podía llevarlo hasta que llegara la ambulancia.

El robo que terminó con la vida de Máximo Cano genera dolor e impotencia en familiares, amigos y vecinos de la ciudad. Con tan solo 15 años perdió la vida luego de recibir dos puntazos de un delincuente en un hecho de inseguridad. En medio del dolor, la madre relató las que fueron sus últimas palabras, al Grupo de Medios TVO.

«Me voy a morir si no llega la ambulancia, me voy a morir», le había dicho Máximo a un amigo cercano que lo estaba socorriendo mientras se encontraba tendido en el suelo, señaló Natividad Zacarías, madre del joven.

«La ambulancia nunca llegó, estaba rodeado de tres patrullas de Policía y ninguna pudo hacer nada. Él estaba agonizando, pidiendo auxilio y nadie lo podía llevar, ni la patrulla; eso fue lo que me comentaron. ‘Me voy a morir si no llega la ambulancia, me voy a morir’, decía mi hijo y lamentablemente cuando llegó la ambulancia, me dijo la chica que estaba con él, que ya no tenía signos de vida», manifestó la mujer mientras se dirigía al último adiós de su hijo.

La investigación de lo ocurrido arrojó la detención de tres personas; dos menores de edad y un joven. Además se realizaron dos allanamientos en los barrios San Miguel y San Francisco pero no se encontró el arma homicida.

«A mí me comentaron que él quiso defender al compañero cuando le quisieron robar el celular, ya lo estaban siguiendo. Ellos corrieron y después los volvieron a encontrar y ahí pasó lo que pasó», lamentó Natividad.

Su hijo Máximo perdió la vida a días de su cumpleaños.

