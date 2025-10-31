Habló la mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios

Después de días de angustia y preocupación, este jueves, Lourdes Fernández regresó a los escenarios en medio de un cálido recibimiento por parte de sus fans. Sin embargo, no todo fueron sonrisas y aplausos. En ese clima, la mamá de la cantante de Bandana no festejó su recital, sino que expresó su preocupación por este momento de su vida.

“Yo ayer vi a Lourdes, pero por algunos videos que me mandaba”, comenzó diciendo Mabel López en diálogo con A la tarde (América). Luego, la mujer explicó por qué no fue al teatro Gran Rex a acompañar a su hija como telonera de A Teens: “Yo no fui al teatro ayer. Primero, porque (ella) no me habla todavía. Y segundo, que todo lo que estoy haciendo es porque quiero que vuelva la persona de Lourdes. Entonces, yo no quiero ver a Lourdes arriba del escenario”.

Tras manifestar su descontento por el regreso de su hija a los escenarios en medio de esta situación de estrés, Mabel expresó: “Me encanta que haya retomado esta parte de su vida, pero yo quiero que vuelva la Lourdes que yo conozco, la persona. Gracias por seguir ocupándose”.

Una vez que terminó el audio, quien tomó la palabra fue Karina Mazzocco, quien intentó contextualizar aún más las declaraciones de Mabel: “De alguna manera dice: “A mí no me vengan con espejito de colores. Yo quiero ver que mi hija tome consciencia de la situación en la que está””.

Fue entonces cuando una de las panelistas del ciclo comentó que Lourdes seguía recuperándose de la situación de estrés que había vivido con su expareja: “Por más que la hayamos visto espléndida y es una gran artista, nadie puede creer que esté absolutamente recuperada después de cuatro o cinco días. Está perfecto, tiene que trabajar. Y es una buena motivación para estar bien, pero esto no se terminó acá”.

Sumándose a la charla, Santiago Sposato invitó a sus compañeros a reflexionar respecto al actual vínculo de Lourdes con Lissa Vera: “Quiero saber si fue irónica con Lissa cuando dijo: La invité, pero me dijo que no se sentía bien”.

Coincidiendo con su compañero, Luis Bremer explicó: “Tiene razón Santi, porque dos días antes había publicado un posteo diciendo: Gente que no ve hace tres años, excompañeras, hablan de mi vida. No, Lisa no es que la vio hace tres años, la vio hace poquito en un ensayo, tienen previsto un espectáculo para el 23”.

El regreso de Lourdes Fernández al escenario del Gran Rex marcó un punto de inflexión en su vida y en su vínculo con Lissa Vera. Tras un período marcado por conflictos públicos y una fuerte exposición mediática, la vocalista de Bandana apostó por el reencuentro.

Esa noche, después del drama, se encendieron las luces y no sólo se trató de un reencuentro cara a cara con su público, sino que confirmó su reconciliación con Lissa Vera, hecho largamente esperado por los fanáticos de Bandana. No hubo acusaciones: hubo canciones y líneas cargadas de emoción. ¿Cómo se reconstruye el lazo entre dos amigas cuando la tormenta parece haber barrido todo?

Esa noche en el Gran Rex tuvo otros agradecimientos. “Gracias mamá, Gracias papá, los amo”, expresó la cantante ante el público. Pero las palabras, en este caso, provocaron susurros y miradas entre los presentes: no era su madre Mabel la destinataria. Sus padres están separados. Lourdes miró a la mujer de su padre, buscando la calidez ahí donde las familias se reconstruyen.

Cabe recordar que días atrás, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, ex pareja de la cantante del grupo Bandana.

El expediente judicial arroja luz cruda sobre el fondo oscuro del drama: García Gómez enfrenta cargos que, en principio, podrían encuadrarse como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido con violencia y en perjuicio de una persona a quien debía respeto particular, en carácter de autor. Basta repasar el dictamen fiscal para sentir el peso devastador de los hechos: la gravedad de lo ocurrido subrayada por la existencia de antecedentes condenatorios en el historial del acusado.