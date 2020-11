Habrá 3 chances de pegar el salto a la primera nacional

Compartir

Con la reunión que llevaron a cabo los 26 presidentes de los clubes que confirmaron su participación en el Federal A, se dio a conocer la forma de disputa y como se definirán los ascensos a la Primera Nacional. Comenzaría el fin de semana del 4,5 y 6 de diciembre y habría fechas entre semana.

Aunque incrementaron las chances para Sarmiento y For Ever (habrá un ascenso más con la B Metro), claramente fueron perjudicados tras haber hecho las cosas bien hasta marzo y ahora tendrán las mismas oportunidades que los demás equipos, sin recibir algún tipo de ventaja y deberán esperar que el sorteo de las localías los beneficie.

A diferencia del torneo anterior, ahora podría darse que 2 o 3 ascensos sean para la misma zona lo cual permitiría que For Ever y Sarmiento den el saltó en la misma temporada a la Primera Nacional lo cual era imposible en la edición pasada donde había un ascenso por cada zona.

El torneo será similar al de la categoría superior (Primera Nacional). Tendrá Zona Campeonato (los 7 primeros de la tabla general) y Zona Reválida (5 equipos en la Zona Norte y 7 equipos en la Zona Sur). Por supuesto que los representantes chaqueños integrarán la Zona Campeonato Norte junto con Güemes, Sportivo Las Parejas, Central Norte, Defensores de Pronunciamiento y Douglas Haig. Se jugará a una sola rueda con sorteo de localía, lo cual podía haber sido una ventaja para los que terminaron primeros pero esto no sucederá. El mejor de la zona jugará una final con el mejor de la otra zona por el primer ascenso. Los otros 6 esperarán a los que vengan de la Reválida.

Defensores de Belgrano, Unión de Sunchales, Boca Unidos, Juventud Unida y Sportivo Belgrano jugarán la Zona Reválida todos contra todos a una sola rueda y el ganador se sumará a los 6 restantes de la Zona Campeonato. Los otros 4 equipos jugarán el Federal A 2021. No hay descensos.

Por el segundo ascenso jugarán los 6 equipos de la Zona Campeonato más los 2 de la Reválida. Se los ordenará del 1 al 12 a los mejores y se dejará los lugares 13 y 14 para los de la Reválida. De estos 7 cruces entre los 14 equipos quedarán 7 clasificados a los que se le sumará el equipo que haya perdido la final por el primer ascenso, haciendo un total de 8 equipos.

Ya con estos 8 equipos se jugarán play-off: cuartos, semifinal y final; los cuales también serán a partidos únicos y no se descarta la posibilidad de que sean en cancha neutral. Quién gane esa final ascenderá a la Primera Nacional y el perdedor jugará una nueva final pero contra un equipo de la B Metropolitana, que sería el tercer ascenso.

Así, con las mismas posibilidades que los demás 10 equipos de la Zona Norte, Sarmiento y For Ever, que no recibieron ventaja alguna por ser segundo y tercero respectivamente con un partido menos, disputarán su camino en el Federal A con el objetivo de conseguir el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

