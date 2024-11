Habrá extraordinarias y podría incluir el Presupuesto en el temario

Mientras la oposición empujaba la discusión para voltear el DNU de deuda en Diputados, desde el Gobierno enviaron este martes una señal al Congreso y a los gobernadores horas antes de que terminara de frustrarse la sesión.

Funcionarios con despacho en Casa Rosada hicieron saber que no descartaban incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de ley de Presupuesto 2025 que parecía haber naufragado definitivamente la semana pasada.

La decisión, que todavía no fue oficializada, representa un giro de la administración de Javier Milei, que hasta hace pocos días sugería que el único tema que podría incluir en el temario sería la derogación de las PASO y la modificación de la ley orgánica de partidos políticos.

Ahora, el Ejecutivo piensa en incluir los tres temas en la agenda y sumar la privatización de Aerolíneas Argentinas.

El Ejecutivo insistiría en la Cámara Alta con los pliegos de sus candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y enfatiza que la suerte de ambos postulantes está atada. Mientras, trascienden negociaciones con el kirchnerismo, que la Rosada niega.

Fuentes con acceso al despacho presidencial confirmaban que la convocatoria a las extraordinarias se oficializaría en las próximas horas. A más tardar, el jueves.

En Balcarce 50 las extraordinarias dejaron el sentido de lo hipotético y confirman que la posibilidad de incluir el Presupuesto 2025 en ellas está en algo más que franca evaluación. «Seguimos negociando con los gobernadores», destacó un integrante de la mesa chica de Milei.

El lunes, el Ejecutivo ya había abierto la puerta a seguir negociando, mientras la oposición sugiere que el Presidente prefiere volver a prorrogar el Presupuesto 2023 vigente para reasignar partidas sin control.

En el Ejecutivo plantean que contar con una ley significaría un «salto institucional». «Lo que el Gobierno dice es que queremos Presupuesto siempre que se respete el déficit cero», matizó el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán.

El número dos de Guillermo Francos le abrió la puerta a una reunión con los gobernadores, luego del reclamo de los mandatarios provinciales que pedían una audiencia con el jefe de Gabinete, el ministro de Economía, Luis Caputo, y con Santiago Caputo, el asesor preferido del Presidente.

En la bancada del PRO hay diputados que acusan incluso a los gobernadores de ser demasiados inflexibles. «No se dan cuenta de que es mejor que haya un Presupuesto que el Gobierno tenga que cumplir a seguir como hasta ahora», se lamentó el legislador.

«Habrá presupuesto y extraordinarias si hay consenso. Habrá consenso si entienden que no hay plata. Nos están pidiendo 3700 millones de dólares que no tenemos», se quejaban la semana pasada en la mesa chica del Presidente.

Ahora volvieron a tender un puente para estirar la discusión o mitigar daños indeseables como la posibilidad de que prosperara el volteo al DNU que permite que el Gobierno no recurra al Congreso para aprobar nuevos acuerdos de deudas.

Algunos de los integrantes la mesa política del Presidente, cuyos integrantes se reunieron en las primeras horas de la tarde, insistían en que no había habido cambios sustanciales que permitan asegurar que el Gobierno enviara el Presupuesto al Congreso. «Los gobernadores insisten con los cinco puntos que reclaman y el proyecto ni siquiera tiene dictamen. Tampoco el de las PASO», matizaban.

Luego de que se echaran a correr las versiones sobre la convocatoria a extraordinarias -que anticipó este diario- y casi a la misma hora en que la oposición no consiguió el quórum para voltear un DNU especialmente sensible para el Gobierno, el Presidente escribió un provocador mensaje en X.

«Estaba trabajando sobre el discurso que daré a las 15:00 hs., cuando me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra…VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», escribió Milei en un posteo que incluía una motosierra en un salón de la Rosada.