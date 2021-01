Habrá menos deportistas en los actos de inauguración y clausura de los JJ.OO

Compartir

El Comité Olímpico Internacional (COI) se plantea que el número se reduzca casi a la mitad debido a la pandemia de Covid-19, que se agravó por el aumento sus casos en Japón y en el mundo.

El fuerte aumento de los contagios en Japón y en el mundo aumenta las dudas sobre la posibilidad de organizar este año los Juegos en Tokio.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados de 2020 a 2021, anunciaron este lunes que, debido a la pandemia, reducirán el número de deportistas en las ceremonias de inauguración y de clausura, una medida que podría afectar a miles de atletas.

“Con tal de garantizar la protección y la seguridad de los atletas y simplificar las operaciones durante los Juegos de Tokio, pensamos que es necesario reconsiderar el número de participantes en las ceremonias de apertura y clausura”, afirmaron los organizadores en una declaración enviada a la agencia AFP.

El Comité Olímpico Internacional (COI) se plantea que el número se reduzca casi a la mitad en la ceremonia de inauguración el 23 de julio, según el periódico Yomiuri Shimbun.

Por el momento, los organizadores no adelantaron cifras porque todavía se estaban ajustando los detalles con el COI y según el medio japonés, esta “reducción drástica” de los participantes se debe a las restricciones sanitarias que limitan el tiempo de estancia en la Villa Olímpica.

Las restricciones hacen que los deportistas no puedan llegar a la Villa Olímpica más de cinco días antes del comienzo de sus respectivas competiciones y deberán abandonarla dos días después del final de las mismas.

Un fuerte aumento de los contagios en Japón y en varias regiones del mundo aumenta las dudas sobre la posibilidad de organizar este año los Juegos en Tokio, después de que ya fuera aplazado en 2020 debido a la pandemia.

“El Gobierno no ha cambiado su posición sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, declaró este lunes el portavoz del gobierno Katsunobu Kato.

