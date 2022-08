Habrá refuerzo de $20.000 para hijos de trabajadores con menores ingresos

Compartir

Con el refuerzo "vamos a llegar a las casas de 1.100.000 trabajadores de la Argentina", aseguró la directora de la Anses, Fernanda Raverta. Sergio Massa, por su parte, afirmó: «No queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza».

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que no quiere «a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza», en el marco del anuncio del refuerzo de $20.000 para los hijos e hijas de los asalariados con menores ingresos, que abarca a alrededor de 1,1 millón de familias.

Massa formuló el anuncio junto a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, durante un acto que se llevó a cabo en el Centro de Servicios Metalúrgicos Ferrosider en la localidad bonaerense de Escobar.

«Queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza, esta decisión de reforzar y llevar a 20 mil pesos las asignaciones familiares de los trabajadores de ingresos más bajos, un millón en todo el país, tiene por objetivo recuperar el ingreso de los trabajadores, protegiendo y cuidando el orden fiscal», afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

La apertura del evento estuvo a cargo de Raverta, quien brindó detalles de los alcances de la nueva medida que beneficiará a más de un millón de trabajadores trabajadores que, en promedio, tienen 2 hijos por familia.

«En línea con nuestra política de refuerzos para trabajadores tramo 1 (menores ingresos) tomamos la decisión de reconocer el esfuerzo otorgando un monto de $20.000 por hijo e hija, beneficiando a 1.100.000 de trabajadores y trabajadoras», señaló Raverta.

Con el refuerzo en la asignación familiar de cada familia, Raverta proyectó que ingresarán «$40.000» a cada núcleo familiar, contemplando el promedio mencionado.

«Queremos recuperar los casi 20 puntos de pérdida en el poder adquisitivo que se produjo durante los últimos dos años del gobierno anterior porque aspiramos a que las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras vivan un poco mejor todos los días», agregó al directora de la Anses.

Raverta, que instó al sector privado a «acompañar» la medida, remarcó que el Estado debe tener una mirada integradora, lejos de los actos de «violencia y hostigamiento».

El nuevo monto que refuerza la asignación familiar por hijo «alcanzará a 1.800.000 menores y se financiará con el Adelanto por el Pago del Impuesto a las Ganancias».

Por su parte, Massa cerró el evento destacando la importancia de «empujar juntos para el mismo lugar, en una tarea conjunta de empresarios, trabajadores y Estado».

Tras resaltar el rol de la comunidad obrera organizada, en este caso a través de la Unión Obrera Metalúrgica, adelantó que este miércoles se realizarán anuncios vinculados a las industrias automotriz y la electrónica de Tierra del Fuego.

El ministro explicó que el nuevo monto que refuerza la asignación familiar por hijo «alcanzará a 1.800.000 menores y se financiará con el Adelanto por el Pago del Impuesto a las Ganancias».

«Entendemos que peleamos contra el fenómeno inflacionario, que es el veneno que se come el salario de la mayoría de las familias argentinas. Y nosotros vamos tomando decisiones para anclar esas expectativas inflacionarias, por lo tanto es muy importante reforzar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras», subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.

En este sentido, añadió que todos tienen que «hacer el esfuerzo y a quien menos le podemos pedir es a quien más esfuerzo hace todos los días».

