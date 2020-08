Habrá retención en el transporte urbano para acompañar reclamo de trabajadores de Godoy

Compartir

Por cuarto día consecutivo, un grupo de trabajadores de Godoy reclaman la diferencia del pago de haberes por parte de la empresa a los 106 empleados que tiene la firma en toda la provincia de Formosa. Ante esta situación la UTA decidió llevar adelante un paro del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros por una hora mientras realizan una asamblea. Si no llegan a un acuerdo la medida podría continuar el día lunes.

“La UTA decidió como reclamo una retención del servicio. Somos 106 trabajadores que estamos pasando un mal momento, porque al empresa no se hace cargo de la deuda que tiene”, comentó Diego Figueroa, delegado de base de UTA en la empresa Nueva Godoy.

A su vez, dijo que la empresa no tienen ni un representante en la provincia para dialogar sobre la situación, “acá no tenemos ningún directivo, solamente el apoderado de la empresa, que no nos da una respuesta porque depende de los gerentes”.

Seguidamente informó que la reducción del servicio del Transporte Urbano de Pasajero se va a dar hoy a primera hora. “Vamos a parar una hora y después vamos a continuar el lunes y martes sumándole una hora por día hasta que nos den una solución”.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros, tenemos diferencia del sueldo desde febrero después nos abonaron el ATP y seguimos hasta julio cobrando solamente la mitad de nuestros haberes. Creemos que la empresa se quiere ir de la provincia porque en otros lugares le pagan a los trabajadores como corresponden. Acá hay mucho abandono por parte de ellos, porque con 16 mil pesos no se puede vivir”, señaló.

“Mañana vamos a estar por la mañana en Crucero del Sur y después regresamos de nuevo a la empresa de Godoy”, expuso.