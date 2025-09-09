Habrá servicio de transporte especial para la Fiesta Nacional del Pomelo

08/09/2025 Redaccion Locales 0

El próximo fin de semana del sábado 13 y domingo 14, se vivirá la 41° edición de la Fiesta Nacional del Pomelo y como cada año convoca a miles de visitantes que llegan a Laguna Blanca, contará con un operativo especial de transporte público de pasajeros.
Este servicio estará dispuesto por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de Transporte, en articulación con las empresas Nueva Godoy y Puerto Tirol.
Así lo confirmó Pablo Córdoba, director de Transporte de la provincia, quien destacó que “este esfuerzo coordinado busca garantizar que todos los formoseños y turistas puedan llegar de manera segura, accesible y económica a una de las celebraciones más importantes del calendario provincial”.
Además, indicó que “gracias a los subsidios provinciales, las tarifas se encuentran muy por debajo de la media nacional” y a modo de ejemplo, citó que “un tramo de distancia similar como Formosa–Resistencia supera los 20 mil pesos”.
“La Fiesta Nacional del Pomelo no es solamente un festival: es el símbolo vivo de nuestra identidad formoseña y de nuestro modelo de provincia”, expresó el funcionario, al tiempo que mencionó que “es el encuentro cultural y popular más grande de nuestra provincia, donde se abrazan las familias formoseñas, donde compartimos nuestra gastronomía, nuestra música y nuestra producción, y donde nuestra cultura se hace visible ante todo el país”.
Asimismo, destacó que “se presentan artistas nacionales de primer nivel, pero lo más importante son nuestros artistas locales y se muestra con orgullo la riqueza productiva de Formosa”.
En este marco, subrayó que “el transporte público de pasajeros cumple un rol estratégico”, porque, puntualizó que “es el puente que une a nuestro pueblo, que garantiza que aquellos formoseños que no cuenten con medio propio puedan llegar”.
Y nombró “que un vecino de Clorinda, de Laguna Naineck, de Pastoril o de Riacho He Hé o desde cualquier punto de la provincia pueda vivir de esta fiesta, habla de un Estado presente que piensa en todos y todas, con tarifas accesibles gracias al esfuerzo del Gobierno provincial, con servicios reforzados para que cada formoseño viva y disfrute de lo que somos”.
De esta manera desde la Dirección de Transporte informaron los puntos de salida y llegada.
Formosa capital: todos los servicios parten y arriban desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Formosa.
Laguna Blanca: los arribos y salidas se realizan en la avenida 9 de Julio y 25 de Mayo (Empresa Nueva Godoy), y en la avenida 25 de Mayo y Colectora (Empresa Puerto Tirol).
Servicios especiales empresa Nueva Godoy
Para el día sábado 13 la población contará con:

  • Formosa → Laguna Blanca: 10.05, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 horas.
  • Clorinda → Laguna Blanca: 12.10, 14.00, 17.00 horas.
  • Vuelta (madrugada domingo 14): 01:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06.00, 07.00 horas.
  • Regreso a Clorinda: 3.00 y 6.00 horas.
    En tanto que el domingo 14:
  • Formosa → General Belgrano (vía Clorinda): 10.00 horas.
  • Formosa → General Belgrano (vía Riacho): 20.00 horas.
  • Clorinda → Laguna Blanca: 12.10 horas (línea regular).
    Refuerzos según demanda
    Además informaron que la Empresa Puerto Tirol el día sábado 13 ofrecerá:
  • Formosa → Laguna Blanca: 05.30, 09.30, 12.40, 15.00, 19.15
    Y el domingo 14:
  • Laguna Blanca → Formosa: 4.40, 05.40, 06.40, 12.40, 16.40, 18.40 horas.
  • Formosa → Laguna Blanca: 9.30 hs, 12.40, 15.00, 19.15 horas.
    Servicios desde el interior
  • Riacho He Hé → Laguna Blanca: 11.00, 14.00, 18.00 horas (con salidas desde Colonia Pastoril)
  • Regresos: a partir de las 5.00 horas.

Tarifas oficiales

En cuanto a las tarifas, puntualizaron que el tramo Formosa – Laguna Blanca estará $11.800; el de Clorinda – Laguna Blanca, $5.400; Riacho He Hé – Laguna Blanca, $3.800; Colonia Pastoril – Laguna Blanca, $5.800; Laguna Naineck – Laguna Blanca, $3.500.
A su vez, remarcaron que los menores de cinco años no abonan pasaje y las personas con discapacidad podrán viajar utilizando el CUD, retirando los pasajes en forma anticipada, con un tope de hasta cuatro pasajeros por unidad.

Comentarios Facebook
facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us