HAC: más de 1240 mujeres recibieron atención Ginecológica y Mastológica en el primer semestre

El Servicio de Ginecología y Mastología del Hospital de Alta Complejidad «Pte. Juan Domingo Perón» se ha consolidado como un referente en atención especializada de salud mamaria, registrando un total de 1240 atenciones y cirugías durante el primer semestre del año en curso.

Esta cifra refleja el creciente reconocimiento y demanda de los servicios especializados que ofrece la institución, abarcando tanto las funciones normales de las mamas como el tratamiento integral de enfermedades benignas y malignas.

El servicio atiende una diversa gama de afecciones mamarias. Entre las patologías benignas más frecuentes se destacan los fibroadenomas y quistes mamarios, condiciones que requieren seguimiento especializado y, en ocasiones, intervención quirúrgica.

En el espectro de enfermedades malignas, el equipo médico se enfoca principalmente en el cáncer de mama y sus múltiples presentaciones, ofreciendo desde diagnóstico temprano hasta tratamientos de última generación.

Los profesionales del servicio cuentan con tecnología de punta para garantizar diagnósticos precisos y oportunos. El equipamiento incluye:Mamografía, técnica de imagen considerada fundamental para la detección temprana de anomalías mamarias, especialmente en programas de screening poblacional, Ecografía mamaria, que funciona como complemento esencial para caracterizar lesiones detectadas previamente y guiar procedimientos invasivos, Mamografíascon Contraste de alta precisión reservada para casos complejos que requieren mayor definición anatómica y Biopsias, procedimientos especializados que permiten obtener muestras tisulares para análisis histopatológico definitivo.

El abordaje terapéutico del servicio se caracteriza por su adaptabilidad a cada caso particular, ofreciendo un espectro completo de opciones de tratamiento. Los tratamientos conservadores incluyen: Cirugías conservadoras, mastectomía, reconstrucción mamaria, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, aplicados según protocolos internacionales actualizados.

Las intervenciones quirúrgicas van desde biopsias diagnósticas hasta mastectomías, incorporando procedimientos altamente especializados como la biopsia de ganglio centinela y la reconstrucción mamaria, esta última fundamental para la rehabilitación integral de las pacientes.

El servicio coloca especial énfasis en la medicina preventiva, considerándola el pilar fundamental de la especialidad. Esta filosofía se materializa a través de chequeos regulares programados y la activa promoción del autoexamen mamario entre las pacientes.

La estrategia de detección temprana implementada por el equipo médico ha demostrado ser crucial para mejorar significativamente tanto los resultados del tratamiento como el pronóstico general de las pacientes, reduciendo la morbimortalidad asociada a patologías mamarias.

Una característica distintiva del servicio es la coordinación estrecha entre profesionales de Mastología, Imágenes, Oncología, Anatomía Patológica, conformando la Unidad de Mastología, que trabajan de manera integrada para ofrecer atención holística a cada mujer.

Esta colaboración interdisciplinaria garantiza que las pacientes reciban el cuidado más completo y especializado disponible, abordando no solo la salud mamaria específica sino también el contexto más amplio de la salud reproductiva y hormonal femenina.

La consolidación del servicio de mastología en el Hospital de Alta Complejidad representa un avance significativo en la medicina regional, permitiendo un enfoque más preciso y efectivo en el cuidado de la salud mamaria femenina.

Las más de 1240 atenciones registradas en el primer semestre del año evidencian no solo la confianza de la comunidad en el servicio, sino también la creciente conciencia sobre la importancia de la atención especializada en salud mamaria como componente esencial del cuidado integral de la mujer.