“Hace meses hay un plan para desprestigiar el estatus sanitario de nuestra provincia”

El diputado provincial y jefe de la bancada justicialista, Agustín Samaniego, se refirió a los dichos de la legisladora Patricia Arguello, quien criticó el sistema de salud de Formosa en medios cordobeses. Además denunció que hace meses hay un plan que tiene por objetivo desprestigiar el estatus sanitario de Formosa.

“Ahora resulta que Córdoba nos critica a nosotros, ella habla de Córdoba, una de las provincias con mayor tasa de contagios y mortalidad de la Argentina. Esta diputada formoseña habla para los cordobeses porque acá no le puede creer nadie ya que sabemos nuestra realidad. Y nosotros, que gozamos de un privilegiado estatus sanitario, tenemos que salir todos los días a explicar”, comenzó el diputado.

Asimismo, lamentó que “mientras todos los organismos del Gobierno provincial, sumado a miles de voluntarios y voluntarias estamos limpiando y acomodando las aulas, acondicionando los baños, preparando cada CAP, etc., tenemos que detener todo ese trabajo para salir a explicar porqué nuestro estatus sanitario es tan bueno”.

En este sentido, Samaniego remarcó que es “minúsculo” el grupo de sectores que envidia la realidad formoseña y se preguntó si es que “tal vez querrán que nos contagiemos todos” o, “como les va quedando pocos argumentos, inventan y hacen circular noticias falsas como que acá cobramos los hisopados”.

Asimismo, señaló que la provincia de Formosa “es una más” que solicita el estudio de PCR negativo previo ingreso y es como “garantía de que la persona no está infectada con coronavirus. Ya tenemos el caso de 19 personas que dieron positivo a COVID-19 en estos dos días y por ende sus ingresos se tuvieron que reprogramar para cuando cursen toda la enfermedad y no se generen brotes acá”.

“Acá hemos realizado más de 25 mil test y no hemos cobrado ninguno, lo que exigimos es que quienes quieran ingresar al territorio presenten este PCR negativo previo y los costos que lleven fuera de la provincia ya no nos corresponden. Puede ser que si vienen de una provincia como la nuestra no les cobren el hisopado y en otras sí”, agregó.

Por su parte, explicó que quienes ingresan a Formosa, son hisopados, luego son trasladados a un Centro de Aislamiento Preventivo (CAP) para realizar la cuarentena y que para obtener el alta médica se les vuelve a hisopar, y que “en ningún momento se les cobra nada”.

Para el legislador justicialista “hace meses se viene realizando un plan para desprestigiar el estatus sanitario de nuestra provincia que es algo que no se puede ocultar y que comparado a sólo algunos ejemplos en el mundo, son muy pocos quienes gozan de una realidad así, producto de similares medidas sanitarias”.

Fallo

En este marco, reflexionó en que “tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que nos obligó a que ingresen más de 8 mil formoseños en 15 días, con esto habrán dicho -los matamos, de esta manera va a fracasar el modelo y las medidas sanitarias y vamos a estar todos contentos- pero no, ya que todo el Gobierno y miles de voluntarios redoblaron el esfuerzo para lograr lo imposible y afortunadamente están saliendo bien las cosas”.

Advirtió además que la diputada Arguello, “deberá tener algún otro trabajo, ya que legislativo no tiene; político-territorial, no tiene; y debería enterarse que más de 6 mil personas ingresaron desde el inicio de la pandemia. ¿En dónde no está preparado nuestro sistema de salud?, quisiera que me conteste; o ¿Qué provincia del país tiene un hospital de la jerarquía que tenemos en Formosa y exclusivo para COVID?, que tiene 160 camas y más de 40 respiradores, tomógrafo, laboratorio y Biología Molecular allí”.

Samaniego puso en resalto la calidad de los hospitales de Capital y el interior, “¿Cuántas provincias tienen un Hospital de Alta Complejidad como el que tenemos los formoseños?, o como los hospitales Distrital n° 8, el Central, La Madre y el Niño y además en el interior como el de Laguna Blanca, Clorinda, Las Lomitas, Pirané. La verdad que me pregunto si en serio se animan a decir que no estamos preparados”.

Indicó además que lo que se hizo fue retrasar el ingreso del coronavirus, “no porque nuestro sistema esté preparado vamos a dejar que el virus ingrese. Ellos piensan que, si tu sistema sanitario es excelente tenés que dejar entrar el virus y no, porque esta enfermedad es cruel y tengas el sistema que tengas, se lleva la vida de un porcentaje de personas inexorablemente y nosotros queremos evitar que mueran más formoseños”.

Para finalizar, Agustín Samaniego subrayó que “el único objetivo que tenemos ya lo marcó el gobernador Gildo Insfrán, y es el de cuidar la salud y la vida de cada uno de los formoseños y formoseñas, es lo que más nos importa en este momento”.

“Acá no se está pensando en las elecciones ni en los votos como la oposición, que además creen que van a salir impunes de esta campaña sucia que están haciendo, pero la gente no se va olvidar y el pueblo formoseño no se va olvidar de quién lo cuidó”, culminó.

