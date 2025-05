La diputada provincial Agostina Villaggi denunció haber sido agredida verbalmente por el intendente de El Colorado, Mario Brignole, durante un acto realizado el jueves en esa localidad, encabezado por el senador nacional Francisco Paoltroni. La legisladora brindó su testimonio al Grupo de Medios TVO, en el marco de la tensión generada por la visita del referente opositor.

Villaggi relató que la actividad se enmarca en una cabalgata pacífica que lleva adelante junto a Paoltroni, la diputada Carla Zaiser, Emilia Maciel y el concejal Emanuel Ziessenis. “La idea es recorrer las localidades del interior de la provincia y entregar a cada intendente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece el fin de la reelección indefinida”, explicó.

Según indicó, al llegar a El Colorado fueron recibidos por un grupo de personas montadas a caballo, entre ellas el propio Brignole, y un número importante de simpatizantes que, según Villaggi, bloquearon el ingreso a la Municipalidad. “Era una escena montada para impedir nuestra llegada, claramente actuaban como una fuerza de choque”, sostuvo.

La diputada aseguró que Brignole utilizaba un micrófono para insultar a Paoltroni y que, cuando el senador descendió del caballo para entregarle el fallo, fue interceptado de manera hostil. “Incluso lo enfrentó con su caballo, poniéndolo en riesgo. Luego me dirigí yo hacia él y comenzó a atacarme con insultos, gritándome que ‘siga a mi machito’, y se acercó a mí montado, golpeando a mi yegua con una guacha oculta bajo su poncho. Fue un acto intencional para desestabilizarme y ponerme en peligro”, denunció.

Villaggi calificó lo ocurrido como “una agresión directa, cobarde y absolutamente innecesaria”. “Nosotros estábamos ejerciendo un derecho ciudadano en forma pacífica. Hace tantos años que están en el poder que hasta se creen con derecho de hacer lo que hicieron”, expresó.

Por ahora, no se ha confirmado si se avanzará con acciones legales, aunque la diputada no descartó iniciar denuncias formales junto a su equipo jurídico.