«Hacia muchísimo tiempo que la oposición no llegaba al 40% de los votos», voloró Ramírez

Enrique Ramírez, diputado provincial del PRO que resultó reelecto a su cargo, en comunicación con el Grupo de Medios TVO agradeció por el acompañamiento a la ciudadanía y a la militancia. También se refirió a la sesión de la Cámara de Diputados que se llevará adelante hoy, donde entre los temas que abordarán estará la designación de Leonardo Gialluca como Defensor del Pueblo; recordó que el mismo tiene un pedido de jury enjuiciamiento y que la oposición votará en contra de la designación a un nuevo período en el cargo.

“Agradezco a los formoseños por la confianza, a los militantes, a los fiscales, la verdad es que conmueve ver cómo trabajan para intentar cambiar esta realidad provincial”, aseveró y valoró que la del domingo fue una buena elección para la oposición ya que “en términos generales es bueno el resultado. Hacia muchísimo tiempo que la oposición no llegaba al 40% de los votos y eso es un alivio y nos pone muy contentos, ahora tenemos que redoblar los esfuerzos en las localidades donde nos fue mal”.

Por otro lado, el legislador fue consultado por el trabajo en la Cámara, y adelantó que hoy –por ayer- tenemos reunión de comisión donde se tratará: cuenta de inversión, emergencia, presupuesto y la designación del Defensor del Pueblo que será nuevamente Leonardo Gialluca.

En cuanto a esto último, lanzó que “el Defensor del Pueblo es una persona a la cual pedimos un juicio político por una causa objetiva, ya que la Constitución de la Provincia y la Ley de Creación del Defensor Público dicen y establecen varias cosas, una de ellas es que el Defensor Público debe cumplir los mismos requisitos que un juez, no puede intervenir o participar activamente de la política partidaria, en este sentido nosotros expusimos que él es un fiel aportante al PJ ,y lo hizo en reiteradas oportunidades, esto figura ante la declaración que hizo el propio partido ante la Justicia Electoral”.

Siguió diciendo que el que propone al Defensor es el Gobernador de Formosa y que “hoy en día Gialluca no hace absolutamente nada para defender a los formoseños, sino todo lo contrario, está escondido debajo de la cama”.

Agregó además que el mismo fue denunciado por “usurpación del cargo” ya que su mandato venció en marzo de este año entonces, “todo lo que haya firmado o lo que haya hecho como Defensor del Pueblo no tiene validez”.

“A las personas que cumplen determinados roles en la sociedad se les imponen determinadas reglas y estándares morales de conductas y claramente el Defensor no las cumplió. Está claro que en este gobierno provincial tan viciado y que vapulea las instituciones la Defensoría del Pueblo no es la excepción”, lanzó.

“Leonardo Gialluca no puede ocupar el cargo porque no cumple con los estándares éticos y morales que tiene que tener una persona que esté al frente de tan importante función. Nosotros obviamente vamos a votar en contra de su designación”, cerró diciendo Ramírez.

