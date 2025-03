Hacían entraderas a jubilados, filmaban los robos y los subían a sus redes sociales: hay tres detenidos

Parte de la banda fue capturada en Lomas de Zamora durante un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los sospechosos sigue prófugo

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a tres sospechosos acusados de cometer varios robos a jubilados bajo la modalidad de «entradera» en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Se trata de una banda que solía actuar durante la madrugada en la zona oeste del Conurbano y que filmaba sus robos para luego subirlos a sus redes sociales. En sus perfiles de Instagram, los involucrados compartían con sus seguidores tanto los ingresos a las casas de sus víctimas, como fotos del dinero sustraído y videos de ellos derrochando esa plata en lugares como el casino.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los sospechosos cayeron tras una investigación llevada a cabo por la Comisaría 1º de Monte Grande y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Cifarelli, que logró identificarlos a partir de filmaciones en cámaras de seguridad que los capturaron en acción.

Los acusados, señalaron, responden a los apellidos Gandulfo (22), Cañete (23), Guerrero (19) y Priori (22). Según la investigación, recientemente la banda había cometido dos entraderas en la misma noche.

El primero de los asaltos fuecuando los delincuentes, encapuchados y armados, violentaron la reja de una vivienda e ingresaron al domicilio de Juan Félix de 73 años, y su esposa Silvia, de 68. Tras reducir a las víctimas, los ladrones sustrajeron 600.000 pesos y varias alhajas antes de darse a la fuga.

A través de tareas de ciberpatrullaje, los detectives determinaron que dos de los implicados habían publicado en Instagram, bajo los perfiles Lucaaas1279_ y Marrce.1, imágenes del ingreso a la vivienda y del botín obtenido.

Pero no fue lo único. Los investigadores, además, descubrieron que la banda se movilizaba en un Renault Clio de color gris, vehículo que también había sido utilizado en otro robo cometido la misma madrugada, en la calle Rivadavia.

Allí, las víctimas fueron Ana María (73) y su esposo, a quienes les robaron 1.800 dólares y 500.000 pesos. Sumados los dos asaltos, la banda se hizo con un botín que superó los tres millones de pesos.

Para dar con ellos, la policía implementó un operativo de vigilancia encubierta que permitió rastrear al grupo en la zona comercial de la localidad de Llavallol.

Finalmente, en la calle Alberdi al 50, personal policial interceptó el Renault Clio y detuvo a Gandulfo, Cañete y Guerrero. Priori permanece prófugo.

Durante el procedimiento se secuestraron 444.000 pesos, cinco dólares, cuatro teléfonos celulares, alhajas, dos pares de guantes negros, dos barretas, dos destornilladores y vestimenta utilizada en los hechos.

Posteriormente, la fiscal Cifarelli ordenó cuatro allanamientos de urgencia en los domicilios de los imputados, que arrojaron resultado positivo. Se incautaron prendas de vestir utilizadas en los robos, pasamontañas, guantes, barbijos y un críquet.

Los detenidos quedaron imputados por robo agravado y permanecen a disposición de la justicia mientras avanza la investigación para dar con el otro integrante de la banda.

Entradera a jubilada

en la Ciudad

Una anciana de 87 años fue asaltada violentamente a comienzos de este mes por un grupo de delincuentes en su departamento del barrio porteño de Balvanera. La maniataron para robarle joyas y dinero.

El hecho ocurrió luego de una seguidilla de casos similares que se registraron días atrás en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como Parque Patricios, Villa Santa Rita, Monserrat y Palermo.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la víctima fue identificada como S.M. Su hijo, de 61 años, la encontró atada de pies y manos en su habitación cuando llegó a visitarla. El hombre encontró todo el departamento revuelto, indicio de que los sospechosos tuvieron tiempo de revisar toda la casa para robar objetos de valor.

Tras el llamado al 911, al lugar llegaron varios patrulleros de la comisaría vecinal 3C. También una ambulancia del SAME. Los médicos que atendieron a la víctima detectaron escoriaciones en las muñecas por las ataduras, pero no la trasladaron a un hospital porque no sufrió lesiones graves. Al menos, los delincuentes no la golpearon durante el robo.

En el caso tomó intervención el fiscal Eduardo Rosende, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48. Investiga los hechos bajo la carátula de “robo y privación ilegítima de la libertad”, según pudo saber este medio a partir de fuentes del caso.