«Háganse cargo de los daños que han causado»

A Raul Eduardo Baglini, político argentino de la Unión Civica Radical oriundo de la provincia de Mendoza, es a quien se le atribuye el famoso teorema: ..cuando más lejos se está del poder más irresponsables son las declaraciones u/o afirmaciones de las y los protagonistas del sector, cuándo más se acerca uno a lugares de toma de decisiones esas afirmaciones ingresan a un estilo más moderado…no textual.

En los últimos días la dirigencia de J x C, desesperados por arañar un voto de algún distraído o distraída, intentaron poner en dudas la existencia real y concreta en cada una de nuestras localidades de las obras de potabilizacion de agua, y en cada una de ellas, la intención maliciosa se cayó a pedazos porque la población entera concluyó en que el problema del agua es una cuestión natural ya que la sequía que se esta viviendo en estos tiempos es producida por el fenómeno denominado de la Niña.

Tambien en las últimas horas una Diputada provincial de la zona sur de nuestra provincia intentó adjudicarse la concreción de una obra realizada por vialidad y acá en la ciudad a la legisladora que ya es conocida por unos pocos, hoy se la vio luego de su larga siesta, marcando a la intendencia actual supuestas negligencias en las arterias céntricas.

Es necesario recordar que una legisladora o un legislador ha sido elegido para que aporten y/o acerquen ideas de resolución de problemas colectivos; porque no resulta gracioso usar las necesidades de nuestro pueblo en beneficio propio, o para su partido. Le pregunto a amabas legisladoras ¿Cuáles son sus propuestas para evitar la fuga de capitales? ¿La evasión fiscal? ¿El contrabando de granos?, ¿Cómo erradicar el odio instalado y profundizado desde los medios de comunicación y algunas y algunos que participan de la actividad politica? ¿El recorte presupuestario permanente de nuestros recursos provinciales por todas las administraciones nacionales, sean éstas de nuestra línea ideológica o la de elles? Y demás.

Estos temas deben tratarse desde la política y la sociedad en su conjunto, es muy irresponsable y anti ético hacer auto bombo por un cargo o una banca.

Las invito a un debate público así juntos podemos descubrir las graves deficiencias que presentan los dirigentes o referentes políticos.

Éstas irresponsabilidades que planteo en la presente lleva a muchas personas a perder la vida o la libertad, cómo por ejemplo ha sucedido en el tiempo de la pandemia, donde muchas personas ya no están entre nosotros ni con sus seres queridos por creer en sus mensajes mentirosos cómo fue el de «la pandemia no existe», y defenestrar los centros voluntarios de aislamiento, diciendo que eran «centros clandestinos de detencion», que se «coartaba la libertad miles de personas en la frontera intentando ingresar a la provincia», no ingresaron mas de cuatro centenas de interesados por exigencias arbitraria de la corte de INjusticia, ustedes siguen acá, muchas familias hoy recuerdan y lloran a aquellas y aquellos que ya no están, por creer en ustedes y sus mentiras.

¿Cuántas personas por día pierden su libertad? por respetar el mensaje de odio que se inyecta a diario a nuestra sociedad, personas que desoyen las reglas básicas de convivencia social por seguir a rajatabla sus mensajes dañinos, ustedes tienen inmunidad politica, violan leyes, ordenanzas y no les pasa nada pero a la o el ciudadano sí, va preso o al cementerio.

J.R Lezcano

Partido: Nuevo Encuentro