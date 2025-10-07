HAGAS LO QUE HAGAS…

La frase queda abierta, para que cada formoseño y formoseña la complete en su imaginación.

Porque mientras otros sólo prometen, Gildo hace.Inauguraciones de obras en distintos puntos de la provincia, la pileta olímpica climatizada junto a la pista de atletismo, escuelas, caminos, centros de salud… y ahora, un nuevo aumento salarial del 10%, que completa un 55% de incremento acumulado en lo que va del año.

Una decisión que trae alivio y alegría al pueblo formoseño, que sabe que a fin de mes va a estar un poco mejor, gracias a un gobierno que no se rinde ni se resigna. Siempre para adelante. Gildo, siempre más.

Mientras tanto, el gobierno nacional —cada vez que recuerda la existencia de Formosa— es para quitarle algo. El último ejemplo: una quita del 10% en los fondos que nos corresponden por ley.

Pero nuestro conductor, con serenidad y amor a nuestro pueblo, responde con más políticas públicas, con más inversión, con más Estado presente, defendiendo la dignidad y la calidad de vida de cada formoseña y formoseño.

Y lo hace en medio de una persecución política inédita, donde el gobierno de Javier Milei castiga a nuestra provincia por no arrodillarse. Aun así, Gildo agradece, y sigue cumpliendo. Hace el esfuerzo posible para que la felicidad del pueblo no se interrumpa.

El contraste es escandaloso.

Por un lado, un gobierno provincial que muestra gestión, obras y resultados.

Por el otro, una administración nacional que coquetea con las mafias, con candidatos denunciados por vínculos con el crimen organizado.

Ahí está el caso del primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, José Luis Espert, señalado por fuentes judiciales y financieras de Estados Unidos como beneficiario de 200 mil dólares enviados por su amigo Fred Machado, empresario argentino acusado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero, con pedido de extradición solicitado por los Estados Unidos.

Y aun así, pretenden darnos lecciones de moral.

Desde sus falacias, intentan comparar semejante escándalo con supuestos hechos de corrupción en nuestros gobiernos.

Pero la historia es clara: ellos cometen los crímenes, y nos acusan a nosotros.

Fueron ellos los que inventaron el mito del dinero escondido de Yrigoyen, los que justificaron el bombardeo de Plaza de Mayo con excusas absurdas, los que prohibieron mencionar el nombre del General, los que proscribieron al peronismo durante 18 años, los que encarcelaron inocentes por causas armadas, y los que hoy atentan contra Cristina Fernández de Kirchner, mientras protegen a los verdaderos responsables del saqueo nacional.

Es evidente: el poder real, vinculado a las mafias, quiere eliminar a la dirigencia política con compromiso social, a quienes defendemos la soberanía y los intereses nacionales.

Por eso, este 26 de octubre, la elección es clara:

Patria o mafia.

Pongamos nuestra confianza en Graciela y Fabián, porque son ellos quienes representan el modelo de país que queremos con: independencia económica para tener soberanía política y asi lograr la desea justicia social.

J.R. Lezcano

Partido Nuevo Encuentro Formosa