Hailey reveló la verdad sobre el video de la supuesta pelea con Justin Bieber

Después de que circulara un video en el que Justin Bieber parece gritarle a su esposa, Hailey, ella no quiere que sus fans presten atención a lo que se dice de ella o su matrimonio. A través de su cuenta de Instagram, la modelo declaró que lo que se dijo de la actitud de Justin Bieber es falsa.

Dentro de las historias de su red social, Hailey compartió una imagen de ella besando al cantante y las acompañó de unos pequeños textos.

“Recordando lo increíble que fue el pasado fin de semana. Pasé los mejores momentos rodeada de mucho amor”, escribió.

Aunado a esto, la modelo compartió que cualquier otra cosa que se diga en redes sociales no es verdad y pidió a sus seguidores hagan caso omiso de los rumores.

“Cualquier otra narrativa flotando es más que falsa. No se alimenten de mierda negativa, gente”, terminó.

