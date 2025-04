Hallan cuerpo en el río Bermejo; sería el joven desaparecido tras operativo policial

El hallazgo se produjo en horas de la mañana en la localidad formoseña de Colonia El Alba. Aunque la identidad no fue oficialmente confirmada, familiares reconocieron el cuerpo por los tatuajes y aseguran que se trataría de Rodrigo Daniel Oviedo, un joven clorindense que estaba desaparecido desde el 14 de abril, cuando —según denuncian— habría estado involucrado en un operativo de la Policía del Chaco. El cuerpo será sometido a una autopsia y la familia exige investigar el accionar de la fuerza.

Ayer por la mañana, pasadas las 10 horas, personal policial de Colonia El Alba, en el norte de la provincia de Formosa, fue alertado por un poblador sobre la presencia de un cuerpo en el cauce del río Bermejo. Tras tomar conocimiento, las autoridades locales informaron al Juez Dr. Ruben Spessot, quien ordenó que se inicien los procedimientos correspondientes, incluyendo la intervención de la Policía del Chaco ya que el caso guardaría relación con una causa judicial abierta en esa provincia.

Según trascendió, los familiares que llegaron al lugar reconocieron el cuerpo por sus tatuajes y afirmaron que se trataría de Rodrigo Daniel Oviedo, un joven de Clorinda de quien no se tenían noticias desde hacía varios días. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de identidad por parte de las autoridades forenses.

Un operativo en el río

y la desaparición

El 14 de abril, la Policía del Chaco realizó un operativo en la zona rural de Colonia Sabina, en jurisdicción de Presidencia Roca, como parte del despliegue denominado “Frontera Fluvial”. El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde, alrededor de las 16, y fue supervisado por la Dirección de Zona Interior General San Martín.

Durante el operativo, se secuestraron más de 400 brezas de cigarrillos marca Rodeo, de origen extranjero y sin aval aduanero, que eran transportados en una embarcación metálica hallada en la costa del río Bermejo. Además, se detuvo a un joven de 23 años. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente la identidad de esa persona detenida, pero familiares de Oviedo sostienen que podría tratarse de él.

Desde entonces, los allegados del joven clorindense afirman que no volvieron a tener contacto con él y comenzaron una intensa búsqueda en ambas provincias, exigiendo explicaciones sobre su paradero y apuntando a la actuación de la fuerza de seguridad chaqueña.

Sospechas y pedido

de esclarecimiento

Con el hallazgo del cuerpo, las sospechas de la familia cobraron mayor fuerza. A partir del reconocimiento visual, indicaron que se trataría de Rodrigo Daniel Oviedo, aunque esperan ahora la confirmación mediante pericias oficiales. En ese marco, anunciaron que un médico de parte participará de la autopsia para garantizar transparencia en el procedimiento y determinar si el cuerpo presenta signos de violencia o maltrato. La hipótesis que manejan los familiares es que el joven pudo haber sido víctima de un uso excesivo de la fuerza durante su detención o traslado, aunque este señalamiento aún no cuenta con sustento judicial ni pericial. Por eso, insisten en que se investigue con profundidad lo ocurrido y que se determinen las circunstancias exactas de la muerte.

Hasta el momento, desde la Policía del Chaco no se emitió un comunicado oficial respecto al vínculo entre el procedimiento de Colonia Sabina y la desaparición del joven formoseño. Tampoco se han dado precisiones sobre la identidad de la persona detenida en ese contexto.