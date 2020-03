Hallaron el cuerpo de una mujer sin vida en el barrio Juan Manuel de Rosas

Compartir

La Policía provincial halló el cuerpo de una mujer sin vida y en estado de descomposición en un inmueble ubicado en la manzana 242, del barrio Juan Manuel de Rosas de esta ciudad.

Alrededor de las 21 horas del miércoles último, vecinos del lugar se contactaron con la fuerza policial, a raíz de olores nauseabundos que emanaban del domicilio de una vecina, a cuyo llamado con toques en la puerta de acceso, no eran respondidos por nadie.

En forma inmediata, personal de la Seccional Cuarta y de la Policía Científica fue al lugar y al pretender ingresar al domicilio constató que la puerta estaba cerrada con llave, emanando del interior un fuerte olor nauseabundo, motivo por el cual se informó del caso al juez de turno y fiscal.

Después se dispuso la apertura de la puerta y una vez dentro del recinto los policías hallaron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Luego de las investigaciones, personal de la Policía Científica determinó que no había rastros o signos de violencias en puertas, ventanas, ni en el cuerpo de la persona, observándose además que los elementos de valor en el interior se encontraban en sus lugares, por lo que los investigadores lograron así descartar algún hecho de robo, documentándose fotográficamente el lugar.

Según lo dispuesto por el juez interviniente, el cuerpo de Hilda Almirón, de 71 años de edad, previo certificado de defunción expedido por el médico forense policial, fue entregado a sus familiares.

EL forense estableció como causal del fallecimiento un parocardiorespiratorio no traumático.