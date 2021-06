Hallaron en Alberdi a menor buscada por familiares; la Policía investiga el caso

Compartir

Una menor de 14 años salió de su casa con intenciones de ir a la de una amiga en el barrio San Pedro pero horas después le avisó a la madre que estaba en la ciudad de Alberdi junto a una amiga. Tras la denuncia de la progenitora se iniciaron las actuaciones y se dio intervención a la justicia federal. La menor ya se encuentra con su familia.

La llamativa y confusa situación se dio minutos después de las 19.30 horas del miércoles último, cuando una mujer de 35 años concurrió a la Seccional Cuarta de esta ciudad donde radicó una denuncia por Averiguación de Paradero de su hija de 14 años. En su relato expresó que alrededor de las 15.00 horas de ese día, su hija salió de la vivienda familiar ubicada por calle San Juan al 1200 del barrio Itatí 1 con destino a la casa de una amiga en el barrio San Pedro, llevando consigo una mochila con prendas de vestir aduciendo que pertenecían a su amiga y las iba a devolver.

Posteriormente a ello y ya pasada las 19.00 horas su hija volvió a comunicarse diciéndole que estaba en la ciudad de Alberdi, República del Paraguay, junto a una chica que había conocido por las redes sociales y que no sabía cuándo iba a regresar, pero que estaba bien, situación que alarmó a la mujer y radicó la denuncia respectiva.

Que de acuerdo a lo narrado por la menor a su madre, la misma fue hasta un barrio del Distrito Cinco donde conoció personalmente a su nueva amiga y junto a otras dos personas más cruzaron en lancha por un paso clandestino hasta Alberdi.

Por otra parte, una pariente cercana de la menor declaró en sede policial que en horas de la madrugada tomó contacto con ella y le contó que estaba en Alberdi y que quería volver pero no sabía cómo más aún por el hecho de que su amiga la quería llevar hasta la ciudad de Asunción, hecho que desesperó aún más a sus familiares para poder establecer la forma y manera de ir a buscar a la menor.

Todo lo narrado fue puesto en conocimiento del juez de Instrucción y Correccional en turno, disponiendo la intervención de la Sección Trata de Personas del Departamento Informaciones Policiales quienes tras reunir los elementos necesarios y teniendo en cuenta la situación dieron intervención a la justicia federal a fin de canalizar las medidas legales para la búsqueda, retención y traslado de la menor nuevamente a esta ciudad, tareas que no llegaron a completarse puesto que cerca del mediodía de este jueves la madre comentó que su hija había regresado nuevamente de Alberdi en una lancha y que estaría en el sector final de la costanera.

Hasta allí fueron los efectivos policiales junto a la madre hallando a la menor en perfecto estado de salud, trasladándola hasta la UPAC para el hisopado y examen correspondiente cuyo resultado arrojó detectable a Covid-19, en tanto que la madre arrojó resultado negativo, situación por la cual se hizo entrega de la menor a un tía con quien cumplirá la cuarentena obligatoria.

