Hallaron un FAL argentino entre el armamento del Comando Vermelho de Brasil

El instrumento pertenecía a las Fuerzas Armadas del país. Además, encontraron armas de otros ejércitos regionales.

Las principales organizaciones criminales de Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, utilizaron desde hace años armamento de guerra. Parte de ese material surgió de depósitos oficiales, entre ellos arsenales de las Fuerzas Armadas argentinas. En el megaoperativo desplegado por fuerzas de seguridad en los complejos Alemão y Penha, en Río de Janeiro, que dejó al menos 119 muertos según registros oficiales, las autoridades secuestraron fusiles de alto calibre.

Entre el material incautado por la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos de la Policía Civil de Río de Janeiro (CFAE) apareció un FAL con origen en arsenales militares argentinos, tal como confirmó el detective Vinicius Domingos, jefe de esa dependencia. “Es posible que ese fusil sea parte del lote de armas robadas del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán”, deslizaron fuentes judiciales que siguen la pista.

La pista remite a la desaparición de 43 FAL del Batallón de Arsenales N°603 en Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario. Aquella pesquisa arrancó hace 14 años, cuando en Brasil y Paraguay empezaron a aparecer en choques con el narcotráfico fusiles con escudo argentino y la marca Fabricaciones Militares. El 11 de febrero de 2011, en un procedimiento contra el PCC en Aracatuba (San Pablo), la Policía Federal de Brasil incautó un FAL armado con partes de diferentes fusiles y con la inscripción Ejército Argentino. Una semana después, el sargento Hernán Diego Solís, entonces jefe de Armamento del Batallón N°603, se suicidó.