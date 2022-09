Compartir

Tras el anuncio del gobernador sobre el hallazgo de litio en aguas salinas de profundidad en los yacimientos petrolíferos del oeste provincial y de la construcción de una planta piloto para su extracción y tratamiento, se conocieron más detalles de como se trabaja con el «oro blanco» en otras provincias como Jujuy. «Los valores serian bastante atractivos y podrían interesar a las empresas», afirmó el Licenciado Waldo Chaile, del Instituto de Geología de Jujuy, al Grupo de Medios TVO.

«Dentro de Formosa tengo entendido sería el único caso que se esta presentando en Argentina porque hay un Instituto a nivel nacional que estuvo haciendo algunos estudios para ver si encontraban litio en algunos otros pozos de petróleo y lo han encontrado, pero en valores muy bajos y ahora en Formosa los valores serian bastante atractivos y podrían interesar a las empresas», agregó el licenciado.

En efecto, durante la gira que mantienen los gobernadores del Norte Grande en Estados Unidos, el gobernador Gildo Insfrán informó que mantendrá reuniones con empresas especializadas en la producción de litio en aguas de profundidad para explorar posibilidades de cooperación e inversión.

Para Chaile, en la experiencia que poseen en Jujuy, «el que va a decidir el método es la empresa que se va a interesar en hacer la exploración porque ahí lo que se ha hecho es informar sobre anomalías de litio como si hubiera valores importantes, entonces la empresa interesada va a proceder primero si realmente los valores son interesantes, después tendría que ubicar o ver la cantidad, lo que serían las reservas, y después como lo va a extraer y como va a procesar eso para obtener el carbonato de litio».

El hallazgo en los pozos de petróleo del oeste formoseño ha generado una gran expectativa en la región debido a las utilidades industriales que genera el litio y a su interés por empresas que utilizan el mineral para usos tecnológicos. Además de ello, no se requeriría de tanto tiempo e inversión para tu producción ya que las aguas se encontrarían por debajo de las reservas de petróleo.

«Acá en la provincia de Jujuy los yacimientos son diferentes porque acá el litio que se encuentra esta en otro ambiente geológico, lo que se llaman los salares bajos en donde el agua en la época de lluvia se acumula y no va a los ríos; en este caso, en el de Formosa es diferente porque ahí está relacionado al tema del petróleo y el petróleo se acumula en capas de terrenos deformadas que se llaman ‘reservorios de petróleo’ y ahí por debajo del petróleo se encontrarían las reservas del agua con el litio que va a ser diferente a lo que es acá porque acá el proceso inicial es mucho más prolongado», explicó Chaile.

En este sentido, el miembro del Instituto de Geología de Jujuy, detallo en que consiste el método de extracción por vaporación. «Hasta ahora no hay otro proceso que el de vaporación, están haciendo ensayos en laboratorios, pero no se puede aplicar todavía otro método solo el de hacer las grandes piletas en el terreno, casi como represas, y ahí se va acumulando la salmuera y con el calor que existe se evapora el agua, queda asentado la sal con el litio y eso es lo que se saca y se procesa en las plantas para obtener el carbonato de litio que es lo que finalmente se vende», mencionó.

Según detallo el Director de Industria, Hidrocarburos y Minería de Formosa en un comunicado, se está construyendo una Planta Piloto de Extracción de Carbonato de Litio con una capacidad de 30 TN/año y se podría aumentar la escala industrial a 300 TN/año.

«La planta piloto es para ver como van a hacer en la planta industrial para procesar grandes cantidades, así que pienso que deben tener más información de las que deben estar aportando», señaló en este sentido Chaile.

El litio es considerado como el «oro blanco» en la actualidad por su gran interés en el uso tecnológico y como sustitución de las fuentes de energía como el petróleo y el carbón. Con el hallazgo anunciado por el primer mandatario provincial, Formosa se sumaria a otras provincias como Salta, Jujuy, Catamarca o La Rioja.

«El litio comenzó a aplicarse en otras tecnologías y además en energía y en la energía viene de la mano del cambio climático, con eso de eliminar las fuentes de energía convencionales como el petróleo o carbón y con esto empieza a jugar muy fuertemente porque ahora ya se está hablando incluso en la Argentina, de construir vehículos que funcionen con electricidad. Su uso se da no solamente en baterías de celulares, tienen una gran cantidad de aplicaciones especialmente en la tecnología moderna», finalizó el licenciado.

