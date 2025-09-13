Hallazgo en el Río Paraguay: Prefectura y Armada Paraguaya encontraron el cuerpo de Nilson Ramón Gómez

La Prefectura Naval Argentina, junto a la Armada Paraguaya y en coordinación con la Policía de la Provincia de Formosa, llevó adelante intensos rastrillajes que permitieron hallar en horas del mediodía, en la mitad del canal de navegación a la altura del km 133 del río Paraguay, el cuerpo de Nilson Ramón Gómez, quien era intensamente buscado desde la tarde del domingo 07 de septiembre.

El hallazgo fue resultado de un trabajo articulado y sostenido, en el cual la Prefectura Formosa gestionó las coordinaciones operativas necesarias con la Armada Paraguaya y la Policía provincial, logrando posteriormente el traslado del cuerpo hasta las instalaciones de la Prefectura Colonia Cano, donde sus familiares pudieron reconocerlo formalmente.

De acuerdo al testimonio recabado, el hecho ocurrió cuando Nilson Ramón Gómez se hallaba pescando en una embarcación de chapa propulsada a remo. Tras permanecer anclados en el lugar, intentaron trasladarse aguas abajo; en ese momento, Gómez tomó la soga que unía el bote con el ancla, advirtiendo que la misma se encontraba trabada. Al intentar destrabarla, la soga se cortó, lo que provocó que cayera contra el lateral de la embarcación y que esta diera vuelta de campana, desapareciendo Gómez de la superficie de las aguas.