Handball: hay Gladiadores convocados para el 4N Buenos Aires 2025

Rodolfo Jung anunció la nómina de jugadores que participarán del torneo internacional que se disputará en La Casa del Handball del 29 de octubre al 1 de noviembre en donde Argentina enfrentará a Brasil, Chile y México.

El entrenador de la Selección oficializó el listado de 21 jugadores que disputarán el Torneo 4 Naciones, certamen que volverá a poner a nuestro país como referencia del continente en la organización de certámenes internacionales.

El evento servirá como un test interesante de cara al próximo compromiso que tienen Los Gladiadores que será el Sur-Centro, clasificatorio al Mundial Alemania 2027, que se disputará en Chile en enero del 2026.

De cara a lo que será el regreso de la Selección a nuestro país tras un test-match disputado ante Chile en julio, destaca la vuelta a una convocatoria de Diego Simonet y Juan Bar tras la participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Además, el listado anunciado por Jung marcará otros regresos como los de Julián Souto Cueto, Juan Saco y Tobías Torossian, además de los debuts en una nómina Gladiadora para Simón Viera, Nicolás Rodríguez, Matías Beorlegui y Federico Gimenez.

Lista de 21 jugadores

convocados para

el 4 Naciones

Buenos Aires 2025:

Arqueros: Juan Bar (Valladolid – ESP), Agustín Forlino (Sedalo) y Simón Viera (Once Unidos)

Extremos: Pedro Martínez (Sporting Lisboa – POR), Francisco Lombardi (Logroño – ESP), Nicolás Rodríguez (SAG Ballester), Lautaro Robledo (EON Alicante – ESP) y Facundo Cangiani (Torrelavega – ESP)

Laterales: Diego Simonet (Montpellier – FRA), Tomás Cañete (Olympiacos – GRE), Santiago Barceló (Cuenca – ESP), Juan Saco (Triana – ESP), Juan Gull (Caserio – ESP), Federico Gimenez (Póvoa – POR), Julián Souto Cueto (Portugues – BRA) y Tobías Torossian (SAG Almirante Brown)

Centrales: Nicolás Bono (Vardar – MKD), Martín Jung (Ivry – FRA) y Gerardo Gorriti (Taubaté – BRA)

Pivotes: Lucas Moscariello (Benidorm – ESP) y Matías Beorlegui (Junior Fasano – ITA)

Cuerpo técnico: Rodolfo Jung (Head coach), Cristian Campos (Asistente), Sebastián Larlus (Preparador físico), Federico Gonzalez (Kinesiólogo), Fernando Taboadela (Médico), Juan Alberto Alvez (Asistente) y Martin Souto Cueto (Videoanalista).