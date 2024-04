Handball: La Garra no pudo con España en un inolvidable partido del Preolímpico

Por la segunda fecha del torneo que se disputa en Torrevieja, Argentina volvió a ser competitiva ante una potencia europea quedando muy cerca de la hazaña ante la Selección local que finalmente se impuso 26:23.

La Selección dirigida por Eduardo Gallardo le dio continuidad al destacado rendimiento que tuvo ayer ante Países Bajos concretando un partido memorable ante España -subcampeón del mundo 2019- en donde pudo jugarle de igual a igual durante los sesenta minutos.

Argentina, que estaba obligado a ganar para mantener alguna chance de quedarse con una de las dos plazas en juego para París 2024 y llegar a unos Juegos Olímpicos por segunda vez en la historia, dominó el tablero durante gran parte del primer tiempo -14 iguales al descanso-, se recuperó de un -3 en el segundo tiempo y llegó a empatar el partido a pocos minutos del final.

Sin embargo, le faltó un poco en el cierre y terminó cayendo ante una Selección local que sufrió para quedarse con la victoria y la clasificación a París. Países Bajos, que en primer turno superó a República Checa 32:18 se quedó con el otro boleto en juego para los Juegos Olímpicos. Argentina y República Checa se medirán el domingo para definir el tercer y cuarto puesto del Preolímpico. Todos los partidos del torneo son televisados por Directv Sports.

Elke Karsten, con 8 tantos, fue la máxima goleadora de un partido y de La Garra que al igual que ante Países Bajos dominó desde el arranque y que pudo sostener con claridad hasta el cierre del primer tiempo en donde España pasó al frente por primera vez. Pese a esa presión puesta por el local, la Selección mostró carácter y se mantuvo en partido hasta el final en donde las locales sacaron la diferencia final.

Una buena defensa y un robo de Micaela Casasola que derivó en el primer gol del partido fue todo un anticipo de lo que sucedería después. Porque La Garra incomodó a España en el posicional durante gran parte del partido e hizo mucho daño corriendo la cancha para conseguir goles fáciles en primera y segunda oleada.

Pero también aprobó el examen cuando debió jugar el posicional y en ese combo Argentina fue mejor, dominó a su rival y estuvo al frente del tablero. Con Karsten como máxima referencia en el goleo albiceleste, la Selección se mantuvo dos goles al frente durante la primera mitad de la etapa inicial. Si la diferencia no fue más, fue solo porque no estuvo muy bien en el repliegue y España aprovechó para mantenerse cerca.

Marisol Carratu, que hasta ese entonces no había podido imponerse, sumó algunas atajadas para completar un excelente primer tiempo que solo se vio un tanto opacado por el minuto final que no gestionó bien varias posesiones consecutivas y España igualó la historia en 14.

Como le había sucedido ayer ante Países Bajos, a La Garra le costó el arranque del segundo tiempo, pudiendo llegar a su primer gol recién a los ocho minutos del complemento a través de Karsten. En contrapartida a ese déficit en ataque, siguió complicando a España para llegar al gol y el partido entró en un terreno no vistoso, con más errores que aciertos.

Ese contexto le sirvió un tanto a las de Gallardo que con el correr de los minutos pudieron volver a ser más la del primer tiempo y pasar ese mal pasaje de juego sin que se refleje en el tablero. Diferencia de tres, 14:17, que pudo ir recortando de a poco con algunas atajadas más de Carratú, y los goles de Karsten, Casasola, Manuela Pizzo, Malena Cavo y Carolina Bono. Empate en 22 a siete minutos del final y a soñar con la gran sorpresa.

Golpe de escena que por poco no se daría porque La Garra sumó algunas pérdidas y España, mediante méritos propios y algunos fallos arbitrales que abrieron la polémica, no dejó pasar la oportunidad para volver a escaparse y sellar el triunfo. Victoria local, muy festejada, que no opacó el gran rendimiento de la Selección que por lo mostrado en el global de los sesenta minutos se ubica como uno de los mejores partidos de la historia.

Declaraciones post partido

Elke Karsten: «El equipo hizo un partidazo, luchamos hasta el final, estamos muy orgullosas. Con bronca y triste porque cada vez estamos más cerca pero siempre nos falta un poquito, aunque estamos tranquilas porque jugamos con todo. Ahora toca mirar hacia adelante, aprender de esto y obviamente salir con la cabeza en alto del partido que hicimos. El domingo tenemos otro partido para seguir demostrándonos a nosotras y a la gente que nos acompaña que estamos creciendo»

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Manuela Pizzo, Lucia Dalle Crode y Giuliana Gavilán.

Argentina (23:26 vs. España): Elke Karsten (8), Manuela Pizzo (4), Micaela Casasola (3), Ayelén García (2), Giuliana Gavilán (2), Malena Cavo (2), Carolina Bono (1), Rocio Campigli (1), Martina Romero, Rosario Urban, Sofia Rivadeneira, Delfina Ojea, Lucia Dalle Crode, Macarena Gandulfo. Marisol Carratú y Ayelén Rosalez.