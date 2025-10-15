Handball: la segunda jornada del Nacional «A» llegó a su fin

La segunda jornada del torneo más importante del calendario anual de la CAH concluyó este martes con triunfos para cuatro equipos de la Federación Metropolitana y dos de la Cordobesa (uno de ellos, por duplicado).

Ocho duelos le dieron continuidad a la 38º edición femenina y la 37º masculina del Nacional de Clubes Adultos A, que se está desarrollando en el IPEF de la Ciudad de Córdoba y el Polideportivo de Alta Gracia. Todos los partidos se pueden seguir en vivo vía streaming en el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Handball.

Dorrego y Municipalidad de Alta Gracia, en la rama masculina; Sedalo, Ferro y ViLo, en la femenina; y Universitario en ambas, obtuvieron sendos triunfos en un Nacional que tiene representantes de ocho afiliadas a la CAH, el cual además de los dos títulos también pone en juego plazas para el próximo Sur-Centro de Clubes, que tomará lugar en el 2026.

Por el Grupo A del torneo masculino, Dorrego venció por 29-25 a Maipú, lo que le permitió avanzar a los cuartos de final tras haberse quedado con los dos puntos el lunes frente a Somisa. De la misma suerte gozó S.A.G. Villa Ballester y sin jugar, debido al empate entre Sol de Mayo y Alianza Handball por el Grupo D. En el Grupo B, en tanto, Universitario dio la nota al vencer por un ajustado 31-30 a River, en un IPEF colmado de gente y que festejó holgadamente tras el silbatazo del árbitro. El Grupo C, Municipalidad de Alta Gracia se impuso ante Ferro en su casa y sacó boleto a cuartos.

Con respecto al torneo femenino, Universitario dio la nota al doblegar por 33-28 a River, las vigentes campeonas. El conjunto local de entrada impuso condiciones y, si bien durante algunos pasajes del partido las de Núñez llegaron a igualar los tantos, debutaron con el pie derecho. Por el Grupo B, Sedalo se aseguró un lugar en cuartos tras imponerse 33-22 a Maipú, al igual que Ferro en el C después de vencer 33-15 a Belgrano. Por el D, ViLo cerró la jornada venciendo a Jockey Club y buscará este miércoles el pasaje a la próxima ronda midiéndose ante Once Unidos.