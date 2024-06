Handball: Las Kamikazes a la final del Mundial de Beach Handball

En semifinales del certamen que se disputa en China venció en los shoot-out a Países Bajos y por primera vez en su historia jugará la final de un Mundial. En primer turno, en cuartos de final, había superado a Brasil en un partido que también se definió en los shoot-out. Mañana a las 7:30hs jugará la final ante Alemania.

Las Kamikazes continúan escribiendo otro capítulo de su rica historia tras alcanzar la final del Mundial que tiene a la arena de Pingtan, en el sudoeste chino, como sede. La Selección al mando de Leticia Brunati jugó dos partidos inolvidables en donde perdió el primer set, se recuperó en el segundo y los ganó en los shoot-out.

Ahora irá por la medalla dorada ante Alemania, último campeón del mundo y bicampeón europeo, que en la otra semifinal superó a Dinamarca, también en shoot-out. En cuartos de final, Argentina derrotó a Brasil con parciales 18:19, 26:18 y 13:12 y en semifinales a Países Bajos 14:19, 27:20 y 8:6. La final del Mundial se podrá ver en vivo por TyC Sports.

Las Kamikazes, que en su 4° participación mundialista tenían como principal objetivo alcanzar las semifinales y mejorar la mejor clasificación en este tipo de torneos que fue el 7° puesto de Creta 2022, jugarán la primera final de un Mundial en la historia de nuestro deporte contando tanto la modalidad indoor como beach.

La Selección Masculina, que también afronta su 4° Mundial en la historia, dio batalla ante el último subcampeón del mundo Dinamarca pero cayó en sets corridos en su duelo de cuartos de final con parciales 16:21 y 17:18.

En segundo turno, ya por los puestos 5° al 8°, cayó con España 0:2 (20:25 y 20:23) y esta noche desde las 22:30hs definirá el 7° lugar ante Hungría. Pese a la doble derrota, el equipo al mando de Sebastián Ferraro mejorará el 11° lugar del último Mundial que hasta este entonces era su mejor registro en este tipo de competencia.

En el comienzo de la semifinal, no le salieron las cosas a las Kamikazes que a diferencia de todo el torneo no se mostraron efectivas en ataque y chocaron una y otra vez con la arquera neerlandesa Lisanne Bakker, principalmente hasta los últimos minutos del primer set en donde Países Bajos hizo la diferencia. Si bien la reacción de las chicas argentinas en el final del set no cambió el rumbo del mismo, que fue para las europeas 19:14, si serviría para recuperar la confianza de cara al segundo parcial.

Justamente en ese segundo set aparecería la mejor versión de las Kamikazes, con Bericio sumando atajadas, la defensa sumando bloqueos y sacando faltas en ataque, el gran rendimiento de Lucila Balsas como asistidora a los fly y los goles importantes de Gisella Bonomi, goleadora de la semifinal con 16 puntos, y Agustina Mirotta. Argentina se lo quedó 27:20 y dejó todo a definir en los shoot-out, instancia que se definió con un gol de Fiorella Corimberto de arco a arco para el 8:6 final.

Previamente, en el duelo de cuartos de final, las Kamikazes protagonizaron un partido similar ante Brasil, no bajando los brazos tras caer en un primer set que fue de trámite parejo pero que las brasileras pudieron ganarlo 19:18 con atajadas determinantes de Ingrid en los minutos finales. En el segundo, Argentina siguió apostando a su juego y logró ganarlo con autoridad 26:18.

Una vez más las figuras de Bericio, Balsas y Bonomi fueron las claves de ese parcial positivo y que dio confianza de cara a unos shoot-out que se definieron, 13:12, con un gol simple de Agustina Mirotta, goleadora albiceleste con 17 tantos, luego que Beatriz Cruz estrelle su lanzamiento en el poste en el shoot-out previo.

La Selección Masculina le dio batalla al último subcampeón Mundial Dinamarca, pero no le alcanzó, cayó en sets corridos y ahora definirá el 7° puesto ante Hungría. Pese a la derrota, Argentina demostró estar a la altura de los cuartos de final, estando muy cerca de estirar la definición a los shoot-out tras protagonizar un excelente segundo set en donde tuvo pelota para ganarlo pero falló y Dinamarca se lo quedó 18:17.

Las atajadas de Nicolás Vella y los aportes goleadores repartidos de buena forma entre Joaquín Mauch, máximo anotador con 13, Lucas Coronel, con 10, y Giovanni Brunetta, con 8, fueron las claves de un parcial que se fue por detalles. Previamente, en el primer set, pese a un buen comienzo argentino, Dinamarca si pudo imponer su ritmo y se lo había llevado con margen, 21:16.

En el duelo por la reclasificación ante España, la Selección también dio pelea, tuvo sus chances en ambos sets liderando el tablero en los primeros minutos, pero aún así los europeos fueron de menor a mayor para ganar ambos parciales, el primero 25:20 y el segundo 23:20. Joaquín Mauch, con 14 puntos, fue el goleador albiceleste.